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Ajax legt jeugdinternational van Oranje (19) vast in Amsterdam

Max
bron: Ajax
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax heeft Valentijn van der Velde gecontracteerd. De negentienjarige doelman tekende deze week zijn eerste profcontract bij de Amsterdamse club. 

Van der Velde kwam in 2018 in de jeugdopleiding van Ajax terecht en maakte afgelopen seizoen minuten bij de Onder 19 van de Amsterdammers. Deze zomer maakte hij de overstap naar Jong Ajax. Zijn laatste jeugdinterlands speelde de keeper in maart 2026 voor Nederland Onder 19 in de EK-kwalificatie.

Ajax is erg tevreden over de ontwikkeling van Van der Velde en heeft de goalie nu beloond met een eerste profcontract. Van der Velde tekent tot medio 2028. 

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