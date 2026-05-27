Ajax legt jeugdinternational vast: "Zeer vaardig aan de bal"
Joshua Bastien heeft een contract tot medio 2029 getekend bij Ajax, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. Directeur Voetbal Marijn Beuker is enthousiast over de ontwikkeling van de talentvolle verdediger.
"Joshua is een aanvallende back die zeer vaardig is aan de bal. Hij is vanuit zijn positie in staat om openingen in het aanvalsspel te creëren en teamgenoten in kansrijke posities te brengen", vertelt hij op de website van zijn werkgever.
"Na zijn komst bij Ajax heeft hij zich goed ontwikkeld en laten zien dat hij over veel potentie beschikt. Wij hebben er vertrouwen in dat hij deze lijn in de komende jaren gaat voortzetten en kijken uit naar zijn toekomst bij Ajax", besluit Beuker over de linkspoot.
