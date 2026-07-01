Ajax legt jonge verdediger (16) vast: "Hij is mijn voorbeeld"

De Amerikaanse Nederlander speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van Ajax en werd woensdag beloond met zijn eerste profcontract. "Het is een prachtig moment. Dit is een moment waar je lang naar uitkijkt", vertelt de verdediger in een interview met het clubkanaal. "Iedereen droomt ervan om bij Ajax te spelen."

Aalbersberg kijkt op naar Matthijs de Ligt. "Dan droom je ervan om op het veld te staan. Hij is mijn voorbeeld en speelt ook op dezelfde positie", legt de zestienjarige verdediger uit. "Ik ben een lange en sterke verdediger die technisch ook sterk is. Ik kan ook op zes spelen. Ik moet nog wel groeien in mijn leiderschap. Ik wil Ajax 1 halen en basisspeler worden. Ik wil kampioenschappen meemaken."