Ajax legt jonge verdediger (16) vast: "Hij is mijn voorbeeld"
Ajax heeft Miles Aalbersberg vastgelegd. De jeugdspeler van de Amsterdammers tekent een profcontract tot medio 2029.
De Amerikaanse Nederlander speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van Ajax en werd woensdag beloond met zijn eerste profcontract. "Het is een prachtig moment. Dit is een moment waar je lang naar uitkijkt", vertelt de verdediger in een interview met het clubkanaal. "Iedereen droomt ervan om bij Ajax te spelen."
Aalbersberg kijkt op naar Matthijs de Ligt. "Dan droom je ervan om op het veld te staan. Hij is mijn voorbeeld en speelt ook op dezelfde positie", legt de zestienjarige verdediger uit. "Ik ben een lange en sterke verdediger die technisch ook sterk is. Ik kan ook op zes spelen. Ik moet nog wel groeien in mijn leiderschap. Ik wil Ajax 1 halen en basisspeler worden. Ik wil kampioenschappen meemaken."
Henrique heeft duidelijk doel voor ogen: "Dat wil ik bereiken"
Ajax legt jonge verdediger (16) vast: "Hij is mijn voorbeeld"
'Voormalig Ajax-flop staat voor miljoenentransfer naar Dortmund'
Hans Kraay junior reageert: "Een heel ander gezicht dan bij Ajax"
Beuker onthult brief: "Keuzes die we anders hadden moeten maken"
Danny Blind over beleid bij Ajax: "Dat vond ik altijd verwarrend"
Ajax (V) haalt oude bekende terug naar Nederland: "Leiderstype"
Derksen legt vinger op zere plek bij Ajax: "Miljoenen verdampen"
Ajax maakt sponsornieuws bekend: "Die past perfect bij de club"
Wim Kieft vol lof: "Het is toch een goede aankoop voor hen"
'Betis in vaarwater Ajax: transfertarget aangeboden in Spanje'
Kraay jr. geeft KNVB dringend advies: "Nigel moet heel snel bellen"
De Lange gevraagd naar terugkeer bij Ajax: "Zou heel mooi zijn"
'Naam van aan Ajax gelinkte Duitse middenvelder valt ook bij PSV'
Genee: "Hij gaat naar Ajax, maar dat willen ze pas later melden"
Theo Janssen vergelijkt Ajax: "Dat is een gigantisch verschil"
Van der Vaart kritisch: "Hij was Ajax-trainer toen ik er speelde"
Henk ten Cate sceptisch: "Dat is het niveau van de Ajax B1"
Perez haalt hard uit: "We hebben dit soort ploegen verfoeid"
Janssen verlengt contract en krijgt meer bevoegdheden bij Vitesse
BREAKING | Ronald Koeman stapt op als bondscoach Nederlands elftal
Van Hooijdonk woest op Oranje: "Ik word er echt kotsmisselijk van"
Ajax bevestigt definitief vertrek van drie huurlingen: "Bedankt"
Mazraoui: "Scheelde weinig of ook ik had voor Oranje gespeeld"
'Ajax-doelwit transfervrij op te pikken na afscheid bij club'
'Ajax-icoon wil samen met investeerders Belgische club kopen'
Henry snapt oud-Ajacied niet: "Je geeft aan dat je bang bent"
BREAKING | Ajax neemt Spaans jeugdinternational over van Atlético
Viergever tekent na FC Utrecht-vertrek bij Eredivisie-club
Salah-Eddine verslaat Oranje: "Dat gaf extra motivatie om te winnen"