Ajax legt Marokkaans jeugdinternational vast: "Droom die uitkomt"
Imran Talai heeft zijn toekomst verbonden aan Ajax. De zeventienjarige middenvelder zette zijn handtekening onder zijn eerste profcontract, dat hem tot de zomer van 2029 aan de Amsterdamse club bindt.
Voor Talai is het een bijzonder moment. De Marokkaanse jeugdinternational maakt al sinds 2016 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en ziet zijn jarenlange inzet nu beloond worden met een meerjarige verbintenis.
"Ik speel al heel wat jaren in de jeugdopleiding van Ajax en dat je dan wordt beloond met een contract, is een droom die uitkomt. Ik heb al veel mooie jaren bij de club meegemaakt. Je kijkt tegen Ajax op, want het is een grote club. Dat je daar dan mag spelen, voelt geweldig", vertelt Talai aan het clubkanaal van Ajax.
De middenvelder omschrijft zichzelf als een veelzijdige speler die op meerdere posities inzetbaar is. "Ik ben een lange speler die zowel centraal als op het middenveld uit de voeten kan. Ik ben fysiek sterk, comfortabel aan de bal en mijn passing is ook goed. Mijn ontwikkelpunten liggen bij het nog agressiever ingaan van duels."
Ook Marijn Beuker, directeur voetbal van Ajax, spreekt zijn vertrouwen uit in de ontwikkeling van het talent. "Imran is een technische middenvelder met een uitstekende balbehandeling en een goed linkerbeen. Hij heeft veel power in zijn spel en met zijn oriëntatievermogen is hij goed in staat om ruimtes te creëren. Daarnaast heeft hij met zijn sterke fysiek alle voorwaarden om zich verder te ontwikkelen richting het profvoetbal."
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Ajax legt Marokkaans jeugdinternational vast: "Droom die uitkomt"
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