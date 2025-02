Ajax legt negentienjarige verdediger vast: "Een echte Amsterdammer"

Ajax heeft verdediger Ryan van de Pavert gecontracteerd tot medio 2029, zo maakt de club bekend. De 19-jarige Amsterdammer zette zijn handtekening onder zijn eerste profcontract. Van de Pavert doorliep de jeugdopleiding van Ajax sinds 2017 en maakte in november 2024 zijn debuut in het betaald voetbal.

De talentvolle rechtspoot speelde op 22 november zijn eerste wedstrijd voor Jong Ajax tegen Telstar (3-0). Sindsdien kwam hij drie keer in actie voor de beloften. Zijn snelle ontwikkeling leverde hem al een vroege promotie op van de O19 naar Jong Ajax.

Directeur voetbal Marijn Beuker is enthousiast over het talent: "We zijn blij dat Ryan zijn eerste contract bij Ajax heeft getekend. Hij is een intelligente speler die op meerdere posities achterin uit de voeten kan. Ryan is erg snel, explosief en wendbaar, en heeft een grote motor."

Daarnaast roemt Beuker zijn voetballende kwaliteiten: "Hij is comfortabel aan de bal en beschikt over een fijne inspeelpass waarmee hij het middenveld kan bereiken. Bovendien is Ryan een echte Amsterdammer, die de nodige bluf en bravoure meeneemt. We zien voor hem een mooie toekomst weggelegd bij ons."