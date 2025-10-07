Ajax legt nichtje van Soufiane Touzani vast: "Echte Ajax-speler"

Ajax Vrouwen heeft Lina Touzani vastgelegd. De 17-jarige aanvalster, het nichtje van Soufiane Touzani en dochter van Karim Touzani, zet haar handtekening onder een contract tot medio 2028.

Touzani is sinds 2015 actief voor Ajax Vrouwen. Ze doorliep de jeugdopleiding en speelde vorig seizoen in Jong Ajax. Afgelopen zomer sloot Touzani definitief aan bij het eerste elftal. De jeugdinternational maakte haar debuut in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie op 28 september 2025 tijdens de wedstrijd AZ Vrouwen - Ajax Vrouwen.

Haar eerste doelpunt in de hoofdmacht volgde afgelopen zaterdag, in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen SC Heerenveen Vrouwen. "Lina is een technisch vaardige aanvaller die creativiteit brengt in het elftal", zegt technisch directeur Alex Kroes op de clubwebsite. "Met haar inzicht en snelheid zorgt ze voor veel dreiging voor het doel en de bravoure die ze meeneemt in haar spel past bij het team. Lina is wat dat betreft een echte Ajax-speler."

"Ze heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt in de talentenacademie en we hebben er vertrouwen in dat zij haar kwaliteiten ook op het hoogste niveau gaat etaleren. Haar eerste doelpunt in het eerste elftal van afgelopen zaterdag tegen SC Heerenveen is een mooie start en we zijn ervan overtuigd dat er meer doelpunten en assists volgen", aldus Kroes.