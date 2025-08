Ajax legt ook tweede Ouazane-telg vast: "Fysiek sterke spits"

In navolging van Abdellah Ouazane heeft ook zijn broer Zakaria Ouazane zijn handtekening gezet onder een contract bij Ajax. De 18-jarige aanvaller is tot medio 2027 vastgelegd door de Amsterdammers.

Ouazane begon zijn voetbalcarrière bij partnerclub AVV Zeeburgia en stapte in 2016 over naar de jeugdopleiding van Ajax. Dit seizoen maakt Ouazane deel uit van de selectie van Jong Ajax. "Zakaria is een fysiek sterke spits met een neusje voor het doel", omschrijft directeur voetbal Marijn Beuker de aanvaller. "Hij ziet de ruimtes in de vijandelijke zestien en kan zodoende gevaar stichten."

"Met zijn specifieke kwaliteiten is hij van waarde voor onze selectie en hopelijk kan hij dat dit seizoen bij Jong Ajax laten zien", aldus Beuker op de clubwebsite. Abdellah Ouazane leek eerder op weg naar Real Madrid, waar ook plaats leek te zijn voor broer Zakaria. Die transfers klapten uiteindelijk, waarop de broers nu zijn vastgelegd door Ajax.