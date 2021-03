Geschreven door Jessica Westdijk 26 mrt 2021 om 22:03

Ajax is de laatste tijd druk bezig met het contracteren van jeugdspelers. Vrijdag mochten weer drie spelers uit de eigen opleiding hun handtekening zetten onder hun eerste contract.

Donny Warmerdam is sinds 2010 actief in de jeugdopleiding van Ajax. Dit seizoen speelt de 19-jarige middenvelder in Jong Ajax, waarvoor hij tot nu toe 16 keer in actie kwam. Ook Youri Baas beleeft dit seizoen zijn doorbraak in het betaald voetbal. Hij speelde tot nu toe 15 duels in Jong Ajax. In 2018 kwam de 18-jarige verdediger over van Excelsior. Tot slot lag er ook een contract klaar voor David Kalokoh, die over een maand zijn 16e verjaardag viert. In 2018 kwam hij over uit de jeugdopleiding van VVV-Venlo. Afgelopen seizoen maakte hij een bijzonder sterke indruk. De linksbuiten werd topscorer van de Toekomst, door in 23 wedstrijden voor Ajax O15 20 goals te maken. Dit seizoen maakt hij deel uit van de selectie van Ajax O17.

Alledrie de spelers hebben een contract getekend tot medio 2024.