Ajax legt oud-PSV'er vast: "Hij kan tegenstanders uitspelen"

Abdalla, geboren op 19 oktober 2009 in Eindhoven, maakte in de zomer van 2024 de overstap van de jeugdopleiding van PSV naar die van Ajax. Dit seizoen maakt de jeugdinternational deel uit van de selectie van Ajax O16.

"Mohamed is een allround middenvelder die nog maar kort bij ons in de jeugdopleiding speelt", zegt Marijn Beuker, directeur voetbal, op de clubwebsite. "Hij heeft veel power en kan met zijn dribbels het hele veld oversteken en tegenstanders uitspelen. Daarnaast is hij ook een speler die met zijn leidinggevende kwaliteiten spelers om hem heen ook in hun kracht laat spelen. Wij hebben vertrouwen in een mooie toekomst van Mohamed bij Ajax."