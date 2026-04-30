Ajax legt PSV-supporters verbod op: kampioensschalen niet toegestaan

Vorig seizoen waren er geen supporters van PSV aanwezig in het Amsterdamse stadion en voorafgaand aan de wedstrijd van zaterdag zijn een aantal zaken besproken. Vanuit PSV kwam de vraag om 700 papieren kampioensschalen mee te nemen naar de Johan Cruijff Arena, maar het Eindhovens Dagblad weet dat Ajax met een negatief antwoord is gekomen op deze vraag. Het zou voor extra spanningen kunnen zorgen tussen de twee clubs.

Ook in 2022 en 2024 waren er geen supporters van PSV welkom in Amsterdam. In november 2024 was het een besluit van PSV zelf, omdat men vreesde voor antisemitische spreekkoren. De Eindhovense club gaat er vanuit dat deze nu achterwege blijven en dat de supporters zich kampioenswaardig zullen gedragen. Ook als er aan de andere kant wél beledigende teksten klinken.