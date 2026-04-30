Ajax legt PSV-supporters verbod op: kampioensschalen niet toegestaan
Ajax hervat de Eredivisie op zaterdagavond met de thuiswedstrijd tegen PSV. Zo'n 700 supporters mogen vanuit Eindhoven afreizen naar de vaderlandse hoofdstad, maar krijgen wel een beperking vanuit Amsterdam: de kartonnen kampioensschalen zijn namelijk niet welkom in de Johan Cruijff Arena.
Vorig seizoen waren er geen supporters van PSV aanwezig in het Amsterdamse stadion en voorafgaand aan de wedstrijd van zaterdag zijn een aantal zaken besproken. Vanuit PSV kwam de vraag om 700 papieren kampioensschalen mee te nemen naar de Johan Cruijff Arena, maar het Eindhovens Dagblad weet dat Ajax met een negatief antwoord is gekomen op deze vraag. Het zou voor extra spanningen kunnen zorgen tussen de twee clubs.
Ook in 2022 en 2024 waren er geen supporters van PSV welkom in Amsterdam. In november 2024 was het een besluit van PSV zelf, omdat men vreesde voor antisemitische spreekkoren. De Eindhovense club gaat er vanuit dat deze nu achterwege blijven en dat de supporters zich kampioenswaardig zullen gedragen. Ook als er aan de andere kant wél beledigende teksten klinken.
Mocht het zaterdagavond goed gaan in de Johan Cruijff Arena, dan zou het kunnen dat er volgend seizoen weer de volle 1.400 supporters mogen afreizen naar Amsterdam. Ontstaan er toch weer problemen, dan kan het zijn dat er een stap terug wordt gezet.
