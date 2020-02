Geschreven door Jessica Westdijk 15 feb 2020 om 13:02

De geruchten gingen al een tijdje, maar nu is er witte rook: Ajax neemt Antony over van São Paulo.

De Amsterdammers zouden het Braziliaanse talent al maar liefst 3 jaar volgen en nu komt het dan tot een overstap. Ajax telt een recordbedrag neer voor Antony. De 19-jarige aanvaller wordt in één klap de duurste Ajacied ooit. Dat heeft er niet alleen mee te maken dat Anthony wordt gezien als een extreem groot talent. Ook David Neres is betrokken in de deal.

São Paulo had recht op een doorverkooppercentage wanneer Ajax Neres verkoopt, maar dat heeft Ajax alvast afgekocht in deze deal, zo meldt De Telegraaf. Alles bij elkaar betaalt Ajax maximaal €28,8 miljoen aan São Paulo, in clubsief bonussen.

In de media wordt Antony vooral genoemd als opvolger van Hakim Ziyech, maar het is maar de vraag of Ajax hem ook zo ziet. Antony is meer een buitenspeler en zou dan ook landgenoot Neres kunnen vervangen.