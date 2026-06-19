Ajax legt talent vast: "Hij weet nu al het verschil te maken"

Tatuh speelt sinds 2019 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte een goede ontwikkeling door. De club uit Amsterdam beloont de aanvaller nu met een eerste profcontract, tot medio 2029. "Mohammed is een veelzijdige speler die zich de afgelopen jaren op verschillende posities heeft ontwikkeld", reageert Marijn Beuker op de clubkanalen. "Juist die veelzijdigheid maakt hem extra waardevol voor een team."

Volgend seizoen sluit de zestienjarige Utrechter aan bij Ajax O17. "Nu breekt voor hem de tijd aan om zich verder te specialiseren. Met zijn technische vaardigheden en spelinzicht weet hij nu al vaak het verschil te maken en wij zijn ervan overtuigd dat hij zich de komende jaren nog verder zal ontwikkelen", besluit Beuker.