2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ajax legt talent vast: "We hebben vertrouwen in een mooie toekomst"

Max
bron: Ajax
Marijn Beuker
Marijn Beuker

Ajax heeft Jeshurun Simeon vastgelegd. Het talent van de Amsterdammers tekende een contract tot medio 2028. 

Simeon speelt sinds de zomer van 2020 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem overnam van partnerclub Fortuna Wormerveer. Dit seizoen maakte de jonge rechtsbuiten deel uit van de Onder 19 van de Amsterdammers. Ajax is erg tevreden met de ontwikkeling van Simeon en liet hem een profcontract tekenen tot medio 2028. 

Marijn Beuker is erg te spreken over Simeon. "Jeshurun is een speler waarvoor men naar het stadion komt. Hij voegt veel snelheid toe aan het team en met zijn dribbels kan hij de ruimtes op de helft van de tegenstander goed benutten", vertelt hij op de clubsite van Ajax. "Jeshurun is een creatieve en doelgerichte speler die het spel kan openbreken. Wij kijken uit naar zijn verdere ontwikkeling en hebben vertrouwen in een mooie toekomst voor hem in het shirt van Ajax."

