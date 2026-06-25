Ajax legt talentvolle verdediger vast: "De volledige rechterkant"

Gerain van Loon heeft bij Ajax zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2029, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. Marijn Beuker is vol lof over de 16-jarige verdediger.

“Gerain is een speler die de kenmerken heeft van een moderne voetballer", legt hij uit. "Hij heeft het vermogen om de volledige rechterkant te bestrijken en als vleugelverdediger vaak in het strafschopgebied van de tegenstander te komen", vervolgt Beuker op de website van zijn werkgever.

"Naast zijn drive naar voren staat hij door zijn intelligentie en beweeglijkheid ook verdedigend zijn mannetje", benadrukt hij. "Hij heeft enorm hard gewerkt om vandaag zijn eerste profcontract te tekenen en daarom is dit een extra mooi moment. Wij kijken uit naar zijn toekomst bij Ajax", besluit de bestuurder.