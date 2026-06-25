Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax legt talentvolle verdediger vast: "De volledige rechterkant"

Niek
Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Gerain van Loon heeft bij Ajax zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2029, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. Marijn Beuker is vol lof over de 16-jarige verdediger. 

“Gerain is een speler die de kenmerken heeft van een moderne voetballer", legt hij uit. "Hij heeft het vermogen om de volledige rechterkant te bestrijken en als vleugelverdediger vaak in het strafschopgebied van de tegenstander te komen", vervolgt Beuker op de website van zijn werkgever.

"Naast zijn drive naar voren staat hij door zijn intelligentie en beweeglijkheid ook verdedigend zijn mannetje", benadrukt hij. "Hij heeft enorm hard gewerkt om vandaag zijn eerste profcontract te tekenen en daarom is dit een extra mooi moment. Wij kijken uit naar zijn toekomst bij Ajax", besluit de bestuurder. 

Zet in op Nederland tegen Tunesië!

Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Václav Černý

'Václav Černý verschijnt op de radar van Nederlandse topclub'

0
Ronald de Boer in de Johan Cruijff Arena (voor Ajax - Besiktas)

Ronald de Boer: "Bij Ajax ging dat voor m'n gevoel vaak verkeerd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Václav Černý verschijnt op de radar van Nederlandse topclub'

Ronald de Boer: "Bij Ajax ging dat voor m'n gevoel vaak verkeerd"

Ajax legt talentvolle verdediger vast: "De volledige rechterkant"

'BILD: Sergiño Dest mogelijk weg bij PSV, Ajax kan profiteren'

Verweij onthult transfer Nick Verschuren: "Transfersom van 8 ton"

Afellay geniet van oud-Ajacied: "Moet blind zijn om dat niet te zien"

Janssen hoopt op oud-Ajacied bij Oranje: "Kun je niet omheen"

Brobbey weer in de spits? "Je probeert naar vastigheid te gaan"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws