Ajax legt talentvolle verdediger vast: "Kan het betaald voetbal aan"

Kasanwirjo speelt sinds 2018 in de jeugdopleiding van Ajax en maakt dit seizoen zijn minuten voor de Onder 19 van de Amsterdammers. Eerder dit seizoen maakte hij ook zijn debuut in het betaald voetbal namens Jong Ajax.

Ajax is erg tevreden met de ontwikkeling van Kasanwirjo en beloonde hem deze week met zijn eerste profcontract. "Kennynho is een slimme, maar ook keiharde verdediger die duels niet schuwt", reageert directeur voetbal Marijn Beuker op de clubsite van Ajax. "Hij beschikt over een enorme drive en hij doet er alles aan om te winnen."