Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax legt talentvolle verdediger vast: "Kan het betaald voetbal aan"

Max
bron: Ajax
Kennynho Kasanwirjo bij Ajax
Kennynho Kasanwirjo bij Ajax Foto: © Pro Shots

Kennynho Kasanwirjo heeft zijn eerste profcontract getekend bij Ajax. De achttienjarige verdediger ligt nu tot medio 2029 vast in Amsterdam. 

Kasanwirjo speelt sinds 2018 in de jeugdopleiding van Ajax en maakt dit seizoen zijn minuten voor de Onder 19 van de Amsterdammers. Eerder dit seizoen maakte hij ook zijn debuut in het betaald voetbal namens Jong Ajax.

Ajax is erg tevreden met de ontwikkeling van Kasanwirjo en beloonde hem deze week met zijn eerste profcontract. "Kennynho is een slimme, maar ook keiharde verdediger die duels niet schuwt", reageert directeur voetbal Marijn Beuker op de clubsite van Ajax. "Hij beschikt over een enorme drive en hij doet er alles aan om te winnen."

Het jongere broertje van Fortuna Sittard-verdediger Neraysho Kasanwirjo tekent een contract tot medio 2029 bij Ajax. "Afgelopen seizoen heeft hij laten zien dat hij het niveau van het betaald voetbal aankan en wij hebben er vertrouwen in dat hij zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen als profspeler", besluit Beuker. 

Gerelateerd:
Kasper Dolberg

'Buitenlandse club toont grote belangstelling voor Kasper Dolberg'

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem verdedigt Ajacied: "Dan neem je die toch mee?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Buitenlandse club toont grote belangstelling voor Kasper Dolberg'

Ajax legt talentvolle verdediger vast: "Kan het betaald voetbal aan"

Willem van Hanegem verdedigt Ajacied: "Dan neem je die toch mee?"

Ajax krijgt bijval: "Ajax valt in dit stadium niks te verwijten"

Hans Kraay jr. oppert Ajax-terugkeer: "In de Henderson-rol"

Maduro waarschuwt Ajax: "Daar moeten ze echt wat aan gaan doen"

Steven Berghuis trekt conclusies: "Heb mijn ziel blootgelegd..."

Kenneth Perez: "Is gewoon écht sneu om naar dit Ajax te kijken"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws