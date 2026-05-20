Ajax legt talentvolle verdediger vast: "Kan het betaald voetbal aan"
Kennynho Kasanwirjo heeft zijn eerste profcontract getekend bij Ajax. De achttienjarige verdediger ligt nu tot medio 2029 vast in Amsterdam.
Kasanwirjo speelt sinds 2018 in de jeugdopleiding van Ajax en maakt dit seizoen zijn minuten voor de Onder 19 van de Amsterdammers. Eerder dit seizoen maakte hij ook zijn debuut in het betaald voetbal namens Jong Ajax.
Ajax is erg tevreden met de ontwikkeling van Kasanwirjo en beloonde hem deze week met zijn eerste profcontract. "Kennynho is een slimme, maar ook keiharde verdediger die duels niet schuwt", reageert directeur voetbal Marijn Beuker op de clubsite van Ajax. "Hij beschikt over een enorme drive en hij doet er alles aan om te winnen."
Het jongere broertje van Fortuna Sittard-verdediger Neraysho Kasanwirjo tekent een contract tot medio 2029 bij Ajax. "Afgelopen seizoen heeft hij laten zien dat hij het niveau van het betaald voetbal aankan en wij hebben er vertrouwen in dat hij zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen als profspeler", besluit Beuker.
