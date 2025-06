Ajax legt verdediger vast: "Vertrouwen in een mooie toekomst"

Fränkel speelt al sinds 2014 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en maakte afgelopen seizoen zijn minuten voor de O17 van Ajax. De club is erg tevreden met zijn ontwikkeling en heeft de verdediger daarom beloond met een contract tot medio 2028.

Marijn Beuker is erg te spreken over Fränkel. "Hij is een back die enorm veel intensiteit in zijn wedstrijden en persoonlijke duels legt. Bovendien heeft hij het vermogen om zijn directe tegenstanders uit te schakelen en ook in het aanvalsspel zijn bijdrage te leveren door de overlap te maken", reageert hij op de clubsite. "Wij hebben er vertrouwen in dat Leroy een mooie toekomst tegemoet gaat bij Ajax."