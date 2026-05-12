Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
Luca Nas heeft bij Ajax een contract getekend tot medio 2029, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. De 17-jarige vleugelaanvaller kwam in 2025 over van Excelsior Rotterdam en deed in april nog met Ajax Onder 17 mee aan de Olympia Future Cup.
Marijn Beuker is vol lof over Nas. "Luca is een snelle en technische buitenspeler met een goede actie", reageert hij. "Hij beschikt over een flinke dosis creativiteit en bravoure, waardoor hij gevaar kan stichten in de eindfase van het aanvalsspel. Hij heeft in het afgelopen seizoen een mooie ontwikkeling doorgemaakt en we zijn ervan overtuigd dat hij deze lijn voort kan zetten", besluit Beuker.
Eerder wist Ajax de talentvolle spelers Denzel Darko en Jeshurun Simeon al vast te leggen. "Denzel beschikt over een goede versnelling en een uitstekende techniek, waarmee hij scoringskansen kan creëren", sprak Beuker eerder al. "Hij heeft veel power en dynamiek, maar combineert dat met veel creativiteit, waarmee hij een grote bijdrage aan het aanvalsspel van de ploeg levert."
Ook Simeon kon op mooie woorden rekenen. "Jeshurun is een speler waarvoor men naar het stadion komt. Hij voegt veel snelheid toe aan het team en met zijn dribbels kan hij de ruimtes op de helft van de tegenstander goed benutten. Jeshurun is een creatieve en doelgerichte speler die het spel kan openbreken", stelde Beuker, die zelf in beeld zou zijn bij Club Brugge.
Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'
Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"
Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
PSV-legendes balen voor Ajax: "Godverdomme, hoe kan het toch?"
FOTO | Edson Álvarez gespot in ArenA: "Kunnen we goed gebruiken"
Van Hanegem wijst: "Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam"
Virtuele schema play-offs: Ajax speelt 'thuis' tegen FC Groningen
Mike Verweij kritisch op Ajax: "Inmiddels is hij aan het duiken"
Journalist gruwelt van sfeer in ArenA: "Het is gewoon niet leuk"
Klaassen spreekt met oud-Ajacied over nieuwe coach: "Positief"
Vink duidelijk over Ajacied: "Wie dit heeft bedacht: functie elders"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax
García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"
Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"
VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA
Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"
Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"
NEC blijft Ajax nog voor op ranglijst: "Daar hebben we geluk mee"
Klaassen: "Het meest pijnlijke seizoen dat ik heb meegemaakt"
Henk Spaan doet Ajax-onthulling: "Is een week geleden rondgekomen"
Ajax Vrouwen-spits feliciteert PSV niet volmondig: "Win zelf graag"
'Ajax-directeur Beuker zit op 'dood spoor' en praat met nieuwe club'
Ajax tegen FC Groningen? "Dat wordt een bizarre wedstrijd..."
Van Hooijdonk ziet Ajax ploeteren: "Ze zijn blij met een puntje"
Van der Gijp kritisch op Ajax: "Gewoon heel slecht gedaan..."