Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"

Luca Nas heeft bij Ajax een contract getekend tot medio 2029, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. De 17-jarige vleugelaanvaller kwam in 2025 over van Excelsior Rotterdam en deed in april nog met Ajax Onder 17 mee aan de Olympia Future Cup.

Marijn Beuker is vol lof over Nas. "Luca is een snelle en technische buitenspeler met een goede actie", reageert hij. "Hij beschikt over een flinke dosis creativiteit en bravoure, waardoor hij gevaar kan stichten in de eindfase van het aanvalsspel. Hij heeft in het afgelopen seizoen een mooie ontwikkeling doorgemaakt en we zijn ervan overtuigd dat hij deze lijn voort kan zetten", besluit Beuker.

Eerder wist Ajax de talentvolle spelers Denzel Darko en Jeshurun Simeon al vast te leggen. "Denzel beschikt over een goede versnelling en een uitstekende techniek, waarmee hij scoringskansen kan creëren", sprak Beuker eerder al. "Hij heeft veel power en dynamiek, maar combineert dat met veel creativiteit, waarmee hij een grote bijdrage aan het aanvalsspel van de ploeg levert."