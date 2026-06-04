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Ajax

Ajax legt zestienjarige verdediger vast: "Onbeschrijfelijk"

Sara
bron: Ajax
De Toekomst van Ajax
De Toekomst van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax heeft Enes Işik gecontracteerd. De zestienjarige verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem aan de club verbindt tot en met 30 juni 2029. 

De Turkse jeugdinternational maakte dit seizoen nog deel uit van de selectie van Ajax O17. "Onbeschrijfelijk. Ik denk dat dit de jongensdroom is van iedere jongen die voetbalt", begint hij op de clubwebsite over zijn eerste profcontract. "Dat ik dit mag meemaken, daar ben ik heel trots op. Ik had niet verwacht dat ik nu al dit zou tekenen. Het was wel mijn droom. Uiteindelijk heb ik mezelf laten zien en daar ben ik heel trots op."

Directeur Voetbal Marijn Beuker ziet een talent voor de toekomst. "Enes is een intelligente, linksbenige verdediger met veel voetballende kwaliteiten. Hij speelt met lef, durft in te dribbelen en weet daarmee vaak een overtal te creëren. Bovendien beschikt hij over het spelinzicht om de opbouw van achteruit te verzorgen en slim positie te kiezen in de duels. Wij hebben er vertrouwen in dat hij zich de komende jaren verder ontwikkelt richting het betaalde voetbal."

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