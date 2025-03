'Ajax-leider' krijgt lof: "Hij wordt meer een man met karakter"

"De guy die ik in juni ontmoette, was een geweldige jongen", zegt Ajax-trainer Francesco Farioli. "Hij wordt elke dag meer een man met karakter en leiderschap." De Italiaan is onder de indruk van Taylors ontwikkeling en de impact die hij heeft op het spel van Ajax.

Ook Go Ahead Eagles-middenvelder Eric Llansana ziet Taylors vooruitgang. "Het leek wel of hij dit seizoen nog meer liep. Hij oogt ook veel fitter", aldus de oud-Ajacied. "Ik vind dat hij met steeds meer vertrouwen speelt. Dat zie je ook aan het feit dat iedereen hem aanspeelt en hij het spel van Ajax maakt."

Volgens het AD bevestigde Taylor zijn groei op het hoogste niveau met zijn sprint en winnende schuiver in blessuretijd van de intense Klassieker. "Hij groeit naar Premier League-niveau", stelt de krant. "Dat zit niet alleen in de longen, maar ook tussen de oren."