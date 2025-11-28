Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

Op het veld gaat het dit seizoen nog niet goed en bovenin de club rommelt het weer. "Ajax is op dit moment gewoon ziek. In alle geledingen", oordeelt Wagelaar in VoetbalTijd op 1Twente. "Wesley Sneijder heeft de spijker op z'n kop geslagen. Hij zei dat het niet aan de trainer en de spelers ligt, maar puur bovenin."

Wagelaar is het eens met Sneijder. "Als je zoals Max Huiberts een club leidt, heb je succes. Zoals het nu is daar... Iedereen jaagt op elkaar. Het is een wespennest". meent hij. "Allemaal mannetjes die elkaar te slim af willen zijn. Met Kroes en Beuker hebben ze lichtgewichten binnengehaald. Dat is ook niks. Zo kun je blijven doorgaan."