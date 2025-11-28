AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

Max
bron: 1Twente Voetbaltijd

René Wagelaar is zeer kritisch op Ajax. Volgens de voormalig zaakwaarnemer moet er wat gebeuren in de top van de club. 

Op het veld gaat het dit seizoen nog niet goed en bovenin de club rommelt het weer. "Ajax is op dit moment gewoon ziek. In alle geledingen", oordeelt Wagelaar in VoetbalTijd op 1Twente. "Wesley Sneijder heeft de spijker op z'n kop geslagen. Hij zei dat het niet aan de trainer en de spelers ligt, maar puur bovenin."

Wagelaar is het eens met Sneijder. "Als je zoals Max Huiberts een club leidt, heb je succes. Zoals het nu is daar... Iedereen jaagt op elkaar. Het is een wespennest". meent hij. "Allemaal mannetjes die elkaar te slim af willen zijn. Met Kroes en Beuker hebben ze lichtgewichten binnengehaald. Dat is ook niks. Zo kun je blijven doorgaan."

Gerelateerd:
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Gerald Alders

Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."

0
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Gerald Alders

Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

0
Ron Jans

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

0
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd