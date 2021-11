Geschreven door Idse Geurts 16 nov 2021 om 16:11

Ajax levert zeven spelers af voor de selectie van Oranje Onder 16. Hiermee is de club hofleverancier van dit talentvolle elftal. Eind november komt Oranje Onder 16 in actie op een vierlandentoernooi in Spanje. In dit toernooi behoren, naast gastland Spanje, ook Noorwegen en Ierland tot de tegenstanders

KNVB-coach Pieter Schrassert Bert heeft 23 spelers opgeroepen. Hiertoe behoren dus ook de Ajacieden Avery Appiah, Dies Janse, Jorrel Hato, Kayden Wolff, Mark Verkuijl, Skye Vink en Yasser el Aissati. Voor deze jongens lijkt een mooie toekomst in het verschiet te liggen.

Ajax doet het ├╝berhaupt goed met betrekking tot het afleveren van internationals. Ook voor het ‘grote’ Oranje is Ajax de hofleverancier. Daarnaast worden er ook regelmatig Ajacieden opgeroepen voor Jong Oranje en de overige jeugdelftallen van het Nederlands elftal.