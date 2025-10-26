'Ajax levert financieel flink in en ziet snel Feyenoord naderen'

Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Arthur
bron: Ziggo Sport
Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Feyenoord heeft de afgelopen jaren financieel een flinke sprong voorwaarts gemaakt ten opzichte van Ajax en PSV. Waar de Rotterdammers voorheen in De Kuip nog met een bescheiden begroting werkten en vooral op de koopjesmarkt moesten inkopen, kunnen ze nu structureel investeren.

Onder leiding van algemeen directeur Dennis te Kloese blijkt de club in staat om duurzaam en doelgericht geld uit te geven. Dat komt naar voren uit een analyse van Voetbal International van de jaarcijfers van de vier grootste Nederlandse clubs.

Op het gebied van salarissen heeft Feyenoord de grootste vooruitgang geboekt. De loonkosten stegen het afgelopen seizoen met ongeveer vijftien miljoen euro ten opzichte van het jaar ervoor, waardoor ze in vier jaar tijd zijn verdubbeld. Waar de club eerder voorzichtig moest plannen, wordt nu ook rekening gehouden met transferwinsten. Hierdoor kan Feyenoord sneller keuzes maken waarbij investeringen prioriteit krijgen.

Ook de organisatie zelf is flink gegroeid en telt inmiddels meer medewerkers dan PSV in Eindhoven. De financiële voorsprong van Ajax lijkt hiermee te zijn verdwenen. De drie topclubs liggen nu dicht bij elkaar als het gaat om inkomsten, investeringen en salarissen. PSV en Feyenoord profiteren van hun Champions League-deelname, terwijl Ajax zich herstelt van eerdere verliezen. Feyenoord valt op als de grootste stijger: zowel op het veld als binnen de bestuurskamer wordt het beleid van een aanvallende en lefvolle speelstijl zichtbaar in de praktijk gebracht.

Let op: de cijfers van VI zijn gebaseerd op de laatste jaarcijfers. Voor dit seizoen spelen PSV en Ajax in de Champions League, terwijl Feyenoord uitkomt in de Europa League. Dit verschil zal terug te zien zijn in de volgende jaarcijfers.

