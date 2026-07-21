Ajax levert spelerslijst in: Godts op B-lijst, aankoop ontbreekt
Ajax heeft de spelerslijst voor de tweede voorronde van de Conference League ingeleverd bij de UEFA. De Amsterdammers nemen het in een tweeluik op tegen FK Vojvodina, maar op de A-lijst ontbreken enkele opvallende namen. Zo is Marcos Leonardo nog niet ingeschreven.
De Braziliaanse spits werd deze zomer aangetrokken, maar volgens meerdere berichten beschikt hij nog altijd niet over de benodigde werkvergunning. Daardoor ontbreekt hij voorlopig op de spelerslijst. Ajax heeft echter nog ruimte om wijzigingen door te voeren. De A-lijst bestaat momenteel uit 24 spelers, terwijl maximaal 25 spelers mogen worden ingeschreven. Bovendien kunnen de Amsterdammers in totaal nog twee nieuwe spelers toevoegen. De deadline daarvoor ligt op woensdag om 23.59 uur.
Nieuwkomers Caio Henrique en Daley Blind zijn wel direct opgenomen op de A-lijst. Dat geldt ook voor Jong Ajax-spelers Fouad Zahouani en Jano Monserrate. Jongelingen als Dies Janse, Mohamed Abdalla, Aaron Bouwman, Pharell Nash en Abdellah Ouazane ontbreken op de A-lijst, maar zijn wel beschikbaar via de B-lijst. Omdat zij na 1 januari 2005 zijn geboren, kunnen zij volgens de UEFA-reglementen op die lijst worden ingeschreven. Ook Mika Godts staat op die B-lijst.
Opvallender is de afwezigheid van Maher Carrizo. De Argentijn staat niet op de A-lijst en lijkt ook niet in aanmerking te komen voor een plek op de B-lijst. Dat heeft te maken met de UEFA-regels voor jonge spelers. Om op de B-lijst te mogen worden ingeschreven, moet een speler die na 1 januari 2005 is geboren minimaal twee jaar onafgebroken speelgerechtigd zijn geweest voor de club, of drie opeenvolgende jaren onder contract hebben gestaan, waarbij hooguit één seizoen verhuurd mag zijn aan een club uit dezelfde nationale bond. Voor spelers die op 16-jarige leeftijd aansluiten geldt eveneens dat zij minimaal twee jaar bij de club ingeschreven moeten staan. Daardoor lijkt Carrizo voorlopig niet inzetbaar in het Europese tweeluik met Vojvodina.
Ajax levert spelerslijst in: Godts op B-lijst, aankoop ontbreekt
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