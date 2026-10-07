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Ajax levert twee wereldtalenten af: "Ouazane springt echt eruit"

Amber
bron: The Guardian
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © Pro Shots

Ajax is met twee spelers vertegenwoordigd in de jaarlijkse talentenlijst van The Guardian. Abdellah Ouazane en Mohamed Abdalla behoren volgens de Britse krant tot de zestig grootste talenten ter wereld uit het geboortejaar 2009. Ook PSV en Feyenoord leveren ieder een speler af.

The Guardian stelt ieder jaar een overzicht samen met de grootste talenten wereldwijd. Voor de editie van 2026 zijn spelers uit 2009 geselecteerd. Ajax is met Ouazane en Abdalla de enige Nederlandse club die twee namen op de lijst heeft staan. Vooral Ouazane kan rekenen op grote complimenten. "Zelfs tussen 's werelds grootste jonge talenten springt Ouazane eruit", schrijft The Guardian.

De middenvelder heeft dit seizoen zijn doorbraak beleefd in het eerste elftal van Ajax. "De Marokkaanse middenvelder is dit seizoen hét gesprek van de dag in Amsterdam, nadat hij doorbrak in het eerste elftal van Ajax. Zijn rust aan de bal op het middenveld geeft daadwerkelijk inhoud aan het vaak gebruikte cliché van de 'Rolls-Royce-middenvelder'. Ouazane is ongekend drukbestendig en een speler die met beide voeten soepel langs tegenstanders glijdt. Zijn veelzijdigheid op het middenveld heeft al geleid tot vergelijkingen met Jude Bellingham."

Ook Abdalla wordt uitgebreid uitgelicht. The Guardian omschrijft hem als "de jongste doelpuntenmaker ooit voor een Nederlandse club in een Europese wedstrijd". "Door bij zijn debuut te scoren, schreef hij direct geschiedenis bij de club en voegde hij zich in het rijtje van illustere voorgangers als Johan Cruijff en Marco van Basten."

Abdalla werd geboren in Eindhoven en heeft Soedanese ouders. In 2024 maakte hij samen met zijn twee jongere broers de overstap van PSV naar Ajax.

Ook PSV-spits Mikkel Bro Hansen staat op de lijst. "De spits kan met beide voeten zuiver en krachtig schieten, is zeer beweeglijk en beschikt over een goed spelinzicht. Kjetil Knutsen, de trainer van Bodø/Glimt, omschreef Bro Hansen als 'toegewijd, met verstand van voetbal en een enorme werklust'. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar Barcelona, ​​maar tekende uiteindelijk bij PSV Eindhoven in een deal ter waarde van 3 miljoen euro", schrijft de krant.

Feyenoord wordt vertegenwoordigd door Jerayno Schaken. "Een speler die direct indruk maakte door te scoren bij zijn debuut voor Feyenoord in september 2026", klinkt het. Volgens The Guardian groeide hij uit tot "één van de meest veelbelovende vleugeltalenten van zijn generatie".

De krant wijst ook op zijn zelfvertrouwen. "Slechts drie dagen voor een spraakmakende wedstrijd tegen Barcelona in Camp Nou noemde hij Real Madrid openlijk als zijn droombestemming, nadat hij in een eerder interview al had beweerd '100% beter' te zijn dan zijn vader ooit was."

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