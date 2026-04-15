'Ajax licht SC Heerenveen op': "Dit hadden ze kunnen weten"
Amourricho Van Axel Dongen heeft zich dit seizoen bij SC Heerenveen amper kunnen laten zien. Niet door een gebrek aan niveau, maar door een gebrek aan fitheid. Één goal zal het, voor de speler die bij Ajax onder contract staat en die wéér geblesseerd is, naar waarschijnlijkheid bij blijven.
"Die zal in Heerenveen niet herinnerd worden", zegt Gerald Sibon bij Omroep Abe van de Leeuwarder Courant. "De goal die hij tegen Feyenoord maakte zat er ook lekker in trouwens. Dan moet hij daar maar een beetje op teren dat in zijn achterhoofd houden. Maar het is verschrikkelijk als je lijf je ervan weerhoudt te voetballen."
Wel vindt Sibon dat clubs in de toekomst moeten oppassen met het binnenhalen van een dergelijke speler. "Als je fysiek de topsport niet aan kan, dan ben je fysiek niet geschikt. Daar kun je niks aan doen, maar dat is de harde realiteit", zegt hij. "Je hebt wel een bepaalde vorm van talent en fysieke voorwaarden nodig om topsport te kunnen beoefenen op het niveau van een SC Heerenveen, Helmond Sport en PSV."
"En als je lichaam het niet trekt dan is dat heel vervelend en dan wil dat ook niet zeggen dat hij het niet kan, want van wat ik hoor kan hij heel goed voetballen. Maar voetballen is niet één wedstrijd, dat is achttien jaar voetballen", vervolgt hij.
"Als je lichaam dat niet trekt, dan ben je ongeschikt. En ik snap het als mensen dat kut vinden, want hij verdient wel heel veel geld", zegt Sibon, die vindt dat dit SC Heerenveen aan te rekenen viel. "En SC Heerenveen had waarschijnlijk wel kunnen weten dat die jongen gevoelig was voor blessures."
"Wiegman kan zo bij Ajax aan de slag, dat kan zij als de beste"
'Ajax licht SC Heerenveen op': "Dit hadden ze kunnen weten"
Brands waakzaam: "Dan kan Ajax heel snel zijn waar het wil zijn"
Dijkstra hard: "Ajax heeft haar Europese campagne gesaboteerd"
Boekhoorn over Ajax-interesse Sano: "Met bedragen van 25 miljoen"
Ajax-beleid gekraakt: "Bemoeienis tijdens crises nooit ver weg"
'Ajax laat oog vallen op 19-jarige centrale verdediger uit Marokko'
Hoogendijk open over Ajax-salaris: "Verdiende 1400 euro bruto"
Nash spreekt zich uit over toekomst bij Ajax: "Wil gewoon..."
FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"
Ajax-speelster (19) helpt Oranje bij debuut aan zege op Frankrijk
Schuurs oogst lof met interview: "Zelden kwamen woorden zo binnen"
Brobbey slachtoffer van racistische opmerkingen: "Zeldzame idioten"
Tina Nijkamp haalt uit na docu Cruijff: "Verdient zo’n legende niet"
Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"
Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"
Knipping waarschuwt Ajax: "Er dreigt een nieuwe financiële strop"
Stije Resink kritisch na mislukte transfer: "Vieze spelletjes"
Weghorst maakt indruk: "Dolberg ging steeds somberder kijken"
Bruggink waarschuwt: "Ze moeten nog tegen Ajax, AZ en FC Utrecht"
PSV'er dolde Jorthy Mokio: "Je mag punten van ons overkopen?"
Kenneth Perez wijst naar oud-Ajacied: "Anders zijn ze te laat"
Heracles-verdediger treurt: "Mika Godts is sneller dan ik ben"
Marcel Brands kritisch op Ajax: "Dat is beneden topclubniveau"
Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"
Mulder voorspelt tweede plek: "Bij Ajax heb ik geen goed gevoel"
Janssen tipt Ajax trainer: "Dan zal het een stuk beter zal zijn"
Driessen snapt niks van Ajacied: "Als je die beelden terugziet…"
'Weghorst twijfelt aan FC Twente': "Meer Europese clubs willen hem"
Verweij: "Oscar Garcia is gewoon heel erg ontevreden over hem"