'Ajax licht SC Heerenveen op': "Dit hadden ze kunnen weten"

Amourricho Van Axel Dongen heeft zich dit seizoen bij SC Heerenveen amper kunnen laten zien. Niet door een gebrek aan niveau, maar door een gebrek aan fitheid. Één goal zal het, voor de speler die bij Ajax onder contract staat en die wéér geblesseerd is, naar waarschijnlijkheid bij blijven.

"Die zal in Heerenveen niet herinnerd worden", zegt Gerald Sibon bij Omroep Abe van de Leeuwarder Courant. "De goal die hij tegen Feyenoord maakte zat er ook lekker in trouwens. Dan moet hij daar maar een beetje op teren dat in zijn achterhoofd houden. Maar het is verschrikkelijk als je lijf je ervan weerhoudt te voetballen."

Wel vindt Sibon dat clubs in de toekomst moeten oppassen met het binnenhalen van een dergelijke speler. "Als je fysiek de topsport niet aan kan, dan ben je fysiek niet geschikt. Daar kun je niks aan doen, maar dat is de harde realiteit", zegt hij. "Je hebt wel een bepaalde vorm van talent en fysieke voorwaarden nodig om topsport te kunnen beoefenen op het niveau van een SC Heerenveen, Helmond Sport en PSV."