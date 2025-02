Ajax liet Belgische talenten lopen: "Goede spelers niet gehaald"

Ajax is in België nog altijd een 'wereldinstituut', zo meent Urbain Hassaert. De 83-jarige Belg werkte jarenlang samen met de Amsterdamse club. Hij was eerst directeur opleiding bij toenmalig satellietclub Beerschot en later de scout die onder meer Mika Godts en Jorthy Mokio onder de aandacht bracht.

Ajax werkte eerder jarenlang samen met Beerschot. Bij onze zuiderburen werden onder meer Thomas Vermaelen, Jan Vertongen en Toby Alderweireld opgepikt. "De allergrootste talenten werden doorgegeven aan Ajax, waar ik als hoofdscout voor België ook dicht bij het eerste elftal stond", vertelt Hassaert in De Telegraaf. In 2010 maakte hij de overstap naar Anderlecht.

De samenwerking tussen Ajax en Beerschot verliep minder voorspoedig. "Ik genoot veel respect binnen de club en kon lange tijd ook druk uitoefenen om een bepaalde speler van nabij te gaan volgen, maar op een bepaald moment werd er minder doorgescout op spelers die aangereikt werden."

"Ajax is daar een stuk in gebreke gebleven, want er zijn uiteindelijk heel goede spelers niet gehaald. Hoe dat kwam? Dat laat ik in het midden", zo klinkt het. In 2018 werd Hassaert opnieuw ingeschakeld, ditmaal door Marc Overmars. Inmiddels is Hassaert met pensioen, zijn taken worden voortgezet door Afrim Salievski.

"Er is inderdaad weer meer geloof in de scout voor België", zegt Hassaert. "Mokio had ik al vanaf de Onder 11 op het oog, maar hij was toen nog te jong om de overstap te maken. Ook Godts had ik al op zijn vijftiende aangeboden bij Ajax, maar ze mochten toen geen buitenlandse spelers onder de zestien halen."

De naam Ajax is nog altijd groot bij onze zuiderburen: "Kiezen voor Ajax is kiezen voor een opleiding. De Belgische clubs hebben in dat opzicht wel een inhaalslag gemaakt en werken nu ook professioneler, maar Ajax blijft een instituut. Een wereldinstituut."