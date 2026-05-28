Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"
Patrick Vieira was in het verleden dicht bij een transfer naar Ajax, zo laat Rob Jansen weten in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De zaakwaarnemer kan zich nog goed herinneren dat een overgang op het allerlaatste moment is afgeketst.
"Zijn zaakwaarnemer was een Franse oud-speler. Het idee was dat hij naar Ajax zou komen in plaats van Arsenal", blikt hij terug. "Ik deed de onderhandelingen tussen Ajax, de Franse agent en Patrick Vieira. Het was in het Amstel Hotel in Amsterdam. Ajax zat daar met het hele bestuur: een hele goede en serieuze delegatie, heel strikt. Aan de andere kant zat een Amsterdams advocatenkantoor, dat ingehuurd was, met die Franse agent, die niks zei. En Patrick Vieira mocht niet bij de meeting zijn, dus zat hij in het restaurant met zijn vrouw", aldus Jansen.
"Dus Ajax zei: waar is die speler, moet die er niet bij? De agent zei: nee, dat doe ik. Hij had ook al een ticket door naar Arsenal", vervolgt hij. "Ik dacht: we gaan het zien. Het verhaal gaat lopen, bla bla bla... ik liet Ajax gaan en ik observeerde de andere kant. Ik kijk naar die agent en hij zit helemaal onderuitgezakt naar mij te kijken. Hij pakt een bierviltje, schrijft er iets op en gooit het zo over de tafel. Ik vang het, leg het neer en kijk. Hij zat rustig voor zich uit te staren. Ik zei tegen één van de heren van de Ajax-delegatie: ik denk dat wij even naar de gang moeten."
"Dus wij gaan naar de gang en ik vraag: wil je dat hij bij Ajax speelt? Dan kost dat 1 miljoen dollar, voor die meneer met die lange haren. Dus hij (een bestuurslid van Ajax, red.) zei: daar beginnen wij als Ajax niet aan. Ik zei: prima, maar dan komt hij niet. Hij zei: welnee, we zijn aan het onderhandelen en daar komen we uit. Ik zei: heel veel succes. Nou, hij speelde daarna bij Arsenal. Stel je voor dat Ajax dat wel had gedaan, dan had hij bij Ajax gespeeld", onthult Jansen.
"Toen hij doorbrak bij Arsenal vroeg ik later aan het Ajax-bestuur: hadden jullie het niet moeten doen? Toen zeiden ze: ja, achteraf natuurlijk wel. Alleen wij deden dat niet en lieten ons niet chanteren door makelaars. Puur zakelijk in de transferwereld gesproken had men dat moeten doen, maar toen deed men dat niet. Er waren veel meer codes in de voetballerij dan later", constateert hij. "Nu is het schering en inslag. Stel je voor dat Ajax wel had betaald, dan was het een van de beste spelers uit de geschiedenis van Ajax geworden", besluit Jansen.
