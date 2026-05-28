Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

Patrick Vieira was in het verleden dicht bij een transfer naar Ajax, zo laat Rob Jansen weten in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De zaakwaarnemer kan zich nog goed herinneren dat een overgang op het allerlaatste moment is afgeketst.

"Zijn zaakwaarnemer was een Franse oud-speler. Het idee was dat hij naar Ajax zou komen in plaats van Arsenal", blikt hij terug. "Ik deed de onderhandelingen tussen Ajax, de Franse agent en Patrick Vieira. Het was in het Amstel Hotel in Amsterdam. Ajax zat daar met het hele bestuur: een hele goede en serieuze delegatie, heel strikt. Aan de andere kant zat een Amsterdams advocatenkantoor, dat ingehuurd was, met die Franse agent, die niks zei. En Patrick Vieira mocht niet bij de meeting zijn, dus zat hij in het restaurant met zijn vrouw", aldus Jansen.

"Dus Ajax zei: waar is die speler, moet die er niet bij? De agent zei: nee, dat doe ik. Hij had ook al een ticket door naar Arsenal", vervolgt hij. "Ik dacht: we gaan het zien. Het verhaal gaat lopen, bla bla bla... ik liet Ajax gaan en ik observeerde de andere kant. Ik kijk naar die agent en hij zit helemaal onderuitgezakt naar mij te kijken. Hij pakt een bierviltje, schrijft er iets op en gooit het zo over de tafel. Ik vang het, leg het neer en kijk. Hij zat rustig voor zich uit te staren. Ik zei tegen één van de heren van de Ajax-delegatie: ik denk dat wij even naar de gang moeten."