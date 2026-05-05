2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ajax liet 'megatalent' vertrekken: "Er is prutswerk afgeleverd"

Niek
Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen PSV en Jaap de Groot is vol lof over de inbreng van Oscar Garcia. In zijn column op de website van Sporting Voetbal is de verslaggever vol lof over de Spaanse oefenmeester. 

"Net als bij Jong Ajax stond er nu ook een vechtmachine in het veld, die aanvankelijk tegen PSV domineerde", schrijft hij. "Alleen bleken de Amsterdammers fysiek niet in staat om dit langer dan een uur vol te houden. Wat weer een indicatie is van de puinhoop die Jordi Cruijff bij Ajax heeft aangetroffen. Zowel conditioneel, fysiek als kwalitatief is er prutswerk afgeleverd", constateert De Groot. 

"Het was ook veelzeggend dat, nadat Oscar Garcia naar het eerste elftal vertrok, Jong Ajax weer in elkaar plofte en alsnog als laatste zou eindigen. Wat duidelijk maakt, dat er niet alleen qua talent een enorm gat is ontstaan, ook het niveau van de coaches is van een bedenkelijk niveau", vervolgt hij kritisch. "Onder leiding van directeur voetbal Marijn Beuker werd vorig jaar zelfs het toen 18-jarige megatalent Bendeguz Kovacs niet goed genoeg bevonden, waarna de spits transfervrij naar AZ kon vertrekken", blikt De Groot terug. 

"Daarom moet Jordi Cruijff niet alleen op zoek naar versterkingen, maar ook naar coaches die op topniveau kunnen leveren", adviseert hij. "Inmiddels heeft Oscar Garcia met twee teams duidelijk gemaakt hoe met harder trainen en aanscherpen van de wedstrijddiscipline binnen enkele weken al het verschil kan worden gemaakt. Tegen PSV was het bijna een uur lang genoeg om uitzicht op drie punten te houden, tot de fysieke tekortkoming Ajax parten ging spelen."

"Recentelijk klonken er nog geluiden dat voorkomen moest worden dat er een Spaanse clan binnen de club zou ontstaan. Waarbij voorbij werd gegaan dat Jordi Cruijff hiertoe gedwongen wordt omdat Ajax weinig te bieden heeft om zijn doelstelling te realiseren om voor de landstitel te gaan", legt hij uit. "Er is op alle fronten gewoon geen kwaliteit. Intussen moet Oscar Garcia alles uit de kast halen om van niets toch iets te maken", besluit De Groot realistisch. 

Nico Dijkshoorn

Dijkshoorn wijst naar Ajax-fans: "Verbijstering op hun koppen"

Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat Jordi Cruijff hem graag terug wil halen"

Mika Godts kijkt naar boven

Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"

Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"

Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"

Kenneth Perez

Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"

Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"

Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"

Marijn Beuker

"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"

Jaap Stam in Manchester

Stam vertelt openhartig over verslaving: "Toen ik trainer was..."

Mats Rots in De Grolsch Veste

'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"

Dijkshoorn wijst naar Ajax-fans: "Verbijstering op hun koppen"

Ajax liet 'megatalent' vertrekken: "Er is prutswerk afgeleverd"

Verweij: "Ik denk dat Jordi Cruijff hem graag terug wil halen"

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Utrecht

Derksen schreeuwt om ontslag bij Ajax: "Kan er geen klote van"

Robert Maaskant complimenteert Ajax: "Er is dus ook nog bewijs"

Twijfels na duel: "Frank de Boer is natuurlijk een echte Ajacied"

Driessen onthult nieuwe trainer van Ajax: "Dat weet geen hond"
