Ajax liet 'megatalent' vertrekken: "Er is prutswerk afgeleverd"
Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen PSV en Jaap de Groot is vol lof over de inbreng van Oscar Garcia. In zijn column op de website van Sporting Voetbal is de verslaggever vol lof over de Spaanse oefenmeester.
"Net als bij Jong Ajax stond er nu ook een vechtmachine in het veld, die aanvankelijk tegen PSV domineerde", schrijft hij. "Alleen bleken de Amsterdammers fysiek niet in staat om dit langer dan een uur vol te houden. Wat weer een indicatie is van de puinhoop die Jordi Cruijff bij Ajax heeft aangetroffen. Zowel conditioneel, fysiek als kwalitatief is er prutswerk afgeleverd", constateert De Groot.
"Het was ook veelzeggend dat, nadat Oscar Garcia naar het eerste elftal vertrok, Jong Ajax weer in elkaar plofte en alsnog als laatste zou eindigen. Wat duidelijk maakt, dat er niet alleen qua talent een enorm gat is ontstaan, ook het niveau van de coaches is van een bedenkelijk niveau", vervolgt hij kritisch. "Onder leiding van directeur voetbal Marijn Beuker werd vorig jaar zelfs het toen 18-jarige megatalent Bendeguz Kovacs niet goed genoeg bevonden, waarna de spits transfervrij naar AZ kon vertrekken", blikt De Groot terug.
"Daarom moet Jordi Cruijff niet alleen op zoek naar versterkingen, maar ook naar coaches die op topniveau kunnen leveren", adviseert hij. "Inmiddels heeft Oscar Garcia met twee teams duidelijk gemaakt hoe met harder trainen en aanscherpen van de wedstrijddiscipline binnen enkele weken al het verschil kan worden gemaakt. Tegen PSV was het bijna een uur lang genoeg om uitzicht op drie punten te houden, tot de fysieke tekortkoming Ajax parten ging spelen."
"Recentelijk klonken er nog geluiden dat voorkomen moest worden dat er een Spaanse clan binnen de club zou ontstaan. Waarbij voorbij werd gegaan dat Jordi Cruijff hiertoe gedwongen wordt omdat Ajax weinig te bieden heeft om zijn doelstelling te realiseren om voor de landstitel te gaan", legt hij uit. "Er is op alle fronten gewoon geen kwaliteit. Intussen moet Oscar Garcia alles uit de kast halen om van niets toch iets te maken", besluit De Groot realistisch.
