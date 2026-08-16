Ajax liet NEC-uitblinker lopen: "Hij was daar helemaal niet goed"
Darko Nejasmic heeft zich bij NEC ontwikkeld tot een opvallende kracht op het middenveld. De controleur kende een sterk seizoen in de Eredivisie en maakt ook indruk op Kees Kwakman.
Volgens de analist van ESPN had Ajax de Kroaat eerder bovendien relatief eenvoudig kunnen aantrekken. "Hij zat bij Sharjah. Dat is een satellietclub van Ajax en daar hebben ze het al drie jaar over een 'zes'", vertelt Kwakman in Voetbalpraat.
Toch begrijpt Kwakman waarom Ajax destijds niet voor Nejasmic koos. Bij Sharjah FC kwam de middenvelder namelijk niet goed uit de verf. "Ik las dat hij het daar helemaal niet naar zijn zin had. Hij vond het daar te warm en het tempo was te laag. Hij was daar dus helemaal niet goed. Het is misschien dus helemaal niet zo onlogisch dat ze niet hebben gedacht: die moet naar Ajax", aldus Kwakman.
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