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Ajax liet opvallende comeback lopen: "Hij wilde wel terugkomen"

Amber
bron: VoetbalPrimeur
Dennis Bergkamp en Donny van de Beek
Dennis Bergkamp en Donny van de Beek Foto: © Pro Shots

Donny van de Beek had deze zomer graag terug willen keren bij Ajax. Volgens Sjaak Swart bestond die mogelijkheid ook daadwerkelijk, maar besloot technisch directeur Jordi Cruijff uiteindelijk voor andere spelers te kiezen.

Swart krijgt bij VoetbalPrimeur de vraag hoe hij naar de voorbije transferperiode van Ajax kijkt. Het clubicoon is redelijk positief over de selectie die inmiddels is samengesteld. "Je kan hier wel een goed team van neerzetten", stelt Swart. "Er hadden er nog wel één of twee bij moeten komen denk ik. Ik had Donny van de Beek er graag bij gezien."

Volgens Mister Ajax had Van de Beek goed gepast bij de ervaren krachten die deze zomer naar Amsterdam zijn gehaald. "Met Daley Blind en Van de Beek en nog één of twee erbij die voorheen heel goed gespeeld hebben, dan komt Ajax ouderwets naar boven."

Swart onthult vervolgens dat een terugkeer van de middenvelder van Girona daadwerkelijk mogelijk was. "Hij kon ook komen, maar ze hebben hem niet genomen. Hij wilde wel. Dat is jammer. Zeker voor de ploeg, want hij kan praten met al die spelers."

Dat Ajax uiteindelijk niet voor de voormalig publiekslieveling koos, heeft volgens Swart te maken met de plannen van Cruijff. "Hij had weer een paar anderen. Hij is nu alles op zijn eigen ideeën aan het doen. Dat is zijn pakkie-an", besluit hij.

Van de Beek speelde eerder 175 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarin kwam de middenvelder tot 41 doelpunten en 34 assists.

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