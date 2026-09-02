Ajax liet opvallende comeback lopen: "Hij wilde wel terugkomen"

Donny van de Beek had deze zomer graag terug willen keren bij Ajax. Volgens Sjaak Swart bestond die mogelijkheid ook daadwerkelijk, maar besloot technisch directeur Jordi Cruijff uiteindelijk voor andere spelers te kiezen.

Swart krijgt bij VoetbalPrimeur de vraag hoe hij naar de voorbije transferperiode van Ajax kijkt. Het clubicoon is redelijk positief over de selectie die inmiddels is samengesteld. "Je kan hier wel een goed team van neerzetten", stelt Swart. "Er hadden er nog wel één of twee bij moeten komen denk ik. Ik had Donny van de Beek er graag bij gezien."

Volgens Mister Ajax had Van de Beek goed gepast bij de ervaren krachten die deze zomer naar Amsterdam zijn gehaald. "Met Daley Blind en Van de Beek en nog één of twee erbij die voorheen heel goed gespeeld hebben, dan komt Ajax ouderwets naar boven."