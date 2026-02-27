Ajax liet spits zo gaan: "De Boer kent hem, vond het belachelijk"

Bendegúz Kovács maakt indruk bij Jong AZ en dat is ook Hans Kraay junior niet ontgaan. De achttienjarige spits, die onlangs drie keer scoorde tegen TOP Oss, is genomineerd voor Talent van de Derde Periode. In het ESPN -programma werd zijn naam besproken en daar klonk opvallend veel lof.

"Heeft er vier gemaakt, ik zie wel iets in hem", zegt Kraay enthousiast. De analist wijst niet alleen op de productie van de jonge Hongaar, maar ook op zijn fysieke en technische kwaliteiten. "Hij heeft een heerlijk linkerbeen, hij is 2.12 meter (1.99 meter, red.) en hij is achttien jaar. Of een invaller geen prijs kan winnen? Nou ja, hij heeft er vier gemaakt", herhaalt de oud-voetballer.

Vooral het feit dat Kovács eerder bij Ajax speelde, maakt het verhaal volgens Kraay extra pikant. "Ik vind het een lekker spitsie. Ajax heeft hem laten lopen. Ronald de Boer kent hem ook goed, die zegt dat het belachelijk is", aldus Kraay. Daarmee zet hij vraagtekens bij de keuze van de Amsterdammers om de spits niet langer aan zich te binden.