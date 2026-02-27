Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax liet spits zo gaan: "De Boer kent hem, vond het belachelijk"

Thomas
bron: De Voetbalkantine
Ronald de Boer
Ronald de Boer Foto: © BSR Agency

Bendegúz Kovács maakt indruk bij Jong AZ en dat is ook Hans Kraay junior niet ontgaan. De achttienjarige spits, die onlangs drie keer scoorde tegen TOP Oss, is genomineerd voor Talent van de Derde Periode. In het ESPN-programma werd zijn naam besproken en daar klonk opvallend veel lof.

"Heeft er vier gemaakt, ik zie wel iets in hem", zegt Kraay enthousiast. De analist wijst niet alleen op de productie van de jonge Hongaar, maar ook op zijn fysieke en technische kwaliteiten. "Hij heeft een heerlijk linkerbeen, hij is 2.12 meter (1.99 meter, red.) en hij is achttien jaar. Of een invaller geen prijs kan winnen? Nou ja, hij heeft er vier gemaakt", herhaalt de oud-voetballer.

Vooral het feit dat Kovács eerder bij Ajax speelde, maakt het verhaal volgens Kraay extra pikant. "Ik vind het een lekker spitsie. Ajax heeft hem laten lopen. Ronald de Boer kent hem ook goed, die zegt dat het belachelijk is", aldus Kraay. Daarmee zet hij vraagtekens bij de keuze van de Amsterdammers om de spits niet langer aan zich te binden.

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jordi Cruijff kijkt rond

Ajax twijfelt nu al winteraanwinst: "Willen een betere halen"

0
Vlag met het Ajax-logo

Oud-Ajacied verdient nu zes euro per dag: "Voel niet alleen pijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties