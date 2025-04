Ajax lijdt duur puntenverlies tegen Sparta na bizarre slotfase

Ajax en Sparta Rotterdam hebben een intens voetbalduel uitgespeeld op zondagmiddag in de Eredivisie. De Amsterdammers verloren daarbij dure punten in de strijd om de titel, nadat de ploeg uit Rotterdam een punt uit het vuur wist te slepen: 1-1.

In het eerste kwartier was het veldoverwicht voor Ajax, maar noch de thuisploeg noch de bezoekers uit Rotterdam wisten iets grote kansen te creëren. Na iets meer dan een half uur spelen krijgt Mitchell van Bergen een gigantische kans op Sparta op voorsprong te zetten, maar Matheus weet zijn inzet te keren. Kort daarna krijgt ook Mito een grote kans om te scoren, maar oog in oog met Matheus schiet hij naast. Diezelfde Mito kreeg vlak voor rust wéér een grote kans, maar weer bleek de Braziliaanse doelman niet te passeren.

De Amsterdammers moesten in de tweede helft dus aan de bak. Na 60 minuten krijgt Ajax een gigantische kans via Weghorst die keeper Olij omspeelt maar vervolgens geen teamgenoot vindt die de bal binnen kan lopen. Ajax blijft daarna aanzetten, en ziet een omhaal van Klaassen net naast verdwijnen. Een kwartier voor tijd raakt Kenneth Taylor de paal.

Nadat Ajax liefst vier keer de paal of lat heeft geraakt, is het Sparta dat op voorsprong komt. In de blessuretijd pakt Matheus een terugspeelbal op met zijn handen. Gezien dit niet mag, krijgt Sparta een vrije trap op vijftien meter afstand van het doel. Nassoh weet de buitenkans af te ronden. Anderhalve minuut later ligt de bal er opeens aan de andere kant in: invaller Youri Regeer maakt de 1-1. Hier bleef het ook bij.