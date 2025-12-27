AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Ajax

Ajax lijdt grootste transferverlies: "Klap kwam extra hard aan"

Sara
bron: Voetbal International
Het bestuur van Ajax met in het midden Alex Kroes
Het bestuur van Ajax met in het midden Alex Kroes Foto: © BSR Agency

Ajax, waar geld verliezen de laatste jaren een trend is geworden, gaf negentien miljoen meer uit dan er binnenkwam. In de Eredivisie kwamen nog altijd negen van de veertien clubs geld tekort, maar Ajax noteerde het grootste operationele verlies. 

PSV lijdde een transferverlies van bijna tien miljoen, maar bij Ajax zag het er nog slechter uit. "Dat was nog niks vergeleken met het fiasco in Amsterdam, waar Alex Kroes maar moeizaam spelers voor goede bedragen kon slijten", schrijft Tom Knipping in Voetbal International. 

"Voor Steven Bergwijn betaalde Saoedi-Arabië weliswaar een royale afkoopsom, maar aangezien Ajax eerder een recordbedrag voor hem had betaald, stond Bergwijn nog voor een enorm bedrag in de boeken. Per saldo bleef er geen winst over", vervolgt Knipping. 

"Verder regelde Kroes alleen wat kleine transferbedragen en werden eerdere miskopen soms met verlies afgevoerd. Het gevolg: een transferverlies van 31 miljoen euro. Die klap kwam extra hard aan omdat het begrotingsgat ook al enorm was", besluit hij. 

