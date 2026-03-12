Ajax lijdt onder trainerswissels: "Niet altijd even gemakkelijk"

Rosa kwam een jaar geleden naar Ajax en werkte sindsdien met Francesco Farioli, John Heitinga, Fred Grim en nu Óscar García. "Bij Real Valladolid had ik vier trainers in drie jaar", vertelt hij aan Ajax Life. "Ik werkte de laatste vier seizoenen onder acht verschillende coaches. Dat is niet altijd even gemakkelijk om te managen. Je zoekt als speler toch naar stabiliteit en een duidelijke visie. Aan de andere kant: dit hoort ook bij het voetbal."

Ajax beleeft een moeizaam seizoen. "Spelers komen, spelers gaan. Er wordt gewerkt aan de selectie. Ik begrijp de onvrede bij supporters. Niemand wil zo’n seizoen als dit", beseft de vleugelverdediger. "Met de komst van Jordi Cruijff slaan we weer nieuwe wegen in. Als we daarbij iets nodig hebben, dan is het wel de steun van supporters."