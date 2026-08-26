Ajax lijkt duo opnieuw te missen, opsteker richting Sion-return

Ajax lijkt donderdagavond opnieuw niet te kunnen beschikken over Daley Blind en Maher Carrizo. Beide spelers ontbraken woensdag op de afsluitende training richting de return tegen FC Sion. Rayane Bounida was juist wél op het trainingsveld te vinden. Dat meldt VoetbalPrimeur , dat bij de training aanwezig is.

De Amsterdammers verdedigen donderdag in de Johan Cruijff ArenA een 4-2 voorsprong uit de heenwedstrijd. Bij plaatsing verzekert de ploeg van Míchel Sánchez zich van deelname aan de competitiefase van de Conference League.

Ook tijdens het eerste duel in Zwitserland ontbraken Blind en Carrizo. Blind raakte eerder geblesseerd tijdens de Europese uitwedstrijd tegen Shelbourne FC. Wat Carrizo precies mankeert, is nog altijd niet helemaal duidelijk.