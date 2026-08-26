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Ajax lijkt duo opnieuw te missen, opsteker richting Sion-return

Amber
bron: VoetbalPrimeur
Míchel Sanchez
Míchel Sanchez Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt donderdagavond opnieuw niet te kunnen beschikken over Daley Blind en Maher Carrizo. Beide spelers ontbraken woensdag op de afsluitende training richting de return tegen FC Sion. Rayane Bounida was juist wél op het trainingsveld te vinden. Dat meldt VoetbalPrimeur, dat bij de training aanwezig is.

De Amsterdammers verdedigen donderdag in de Johan Cruijff ArenA een 4-2 voorsprong uit de heenwedstrijd. Bij plaatsing verzekert de ploeg van Míchel Sánchez zich van deelname aan de competitiefase van de Conference League.

Ook tijdens het eerste duel in Zwitserland ontbraken Blind en Carrizo. Blind raakte eerder geblesseerd tijdens de Europese uitwedstrijd tegen Shelbourne FC. Wat Carrizo precies mankeert, is nog altijd niet helemaal duidelijk.

Omdat het tweetal daags voor de return opnieuw niet met de groep trainde, lijkt de kans klein dat Blind en Carrizo tegen Sion wel inzetbaar zijn.

Daar staat positief nieuws rond Bounida tegenover. De Marokkaans international deed woensdag mee aan de training en lijkt daarmee een volgende stap te hebben gezet in zijn herstel. Bounida miste vanwege een onbekende blessure de volledige voorbereiding van Ajax.

Of hij donderdag meteen onderdeel kan uitmaken van de wedstrijdselectie is nog niet duidelijk. Míchel geeft woensdagmiddag om 14.15 uur samen met aanvoerder Davy Klaassen een persconferentie. Daar wordt mogelijk meer bekend over de inzetbaarheid van Bounida en de andere afwezigen.

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