Geschreven door Idse Geurts 04 mrt 2022 om 10:03

Eerder deze week werd bekend dat Ajax een groot talent van Anderlecht gaat overnemen. Rayane Bounida vertrekt zo goed als zeker naar Amsterdam. Bounida staat te boek als een van de grootste talenten van Europa. Toch lijkt Ajax niet alleen bij Bounida te willen aantrekken. Volgens het Belgische medium Le Dernière Heure, heeft Ajax meer talenten van Anderlecht op het oog.

Zo was Urbain Haesaert, een succesvolle scout van Ajax, aanwezig bij de O16 wedstrijd van Anderlecht tegen KAA Gent. Hier zou Haesaert vooral onder de indruk zijn van Gassimou Syla. Naar verluidt heeft de scout de naam van Syla al doorgespeeld naar Ajax. Daarnaast heeft de scout ook zijn oog laten vallen op Julien Duranville. “We zijn dol op Duranville”, stelt Haesaert. “Ook hij is een crack. Hem konden we niet overtuigen. Nou nog niet!”, laat de scout optekenen.

Haesaert kon Duranville niet overtuigen, aangezien de jonge rechtsbuiten onlangs zijn eerste profcontract bij Anderlecht heeft getekend. Hierdoor ligt het talent tot 2024 vast bij de Belgische club. Anderlecht lijkt ook niet van plan om de aanvaller te laten gaan, waardoor een transfer naar Ajax op korte termijn niet mogelijk lijkt. Toch moet de aantrekkingskracht van Ajax niet onderschat worden. Wellicht zien we dit grote talent straks ook op de velden van De Toekomst.