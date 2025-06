'Ajax lijkt kansloos: Engelse clubs geïnteresseerd in Romûlo'

De 23-jarige Romûlo speelde zich afgelopen seizoen nadrukkelijk in de kijker bij diverse Europese clubs, waaronder Feyenoord en Ajax. Vooral de Rotterdammers toonden al vroeg interesse, maar een overstap naar de Eredivisie lijkt inmiddels uitgesloten. Fulham bood zestien miljoen euro, aangevuld met bonussen en een percentage bij doorverkoop, maar Göztepe wees het bod resoluut af, meldt The Athletic.

De Turkse club zou minstens twintig miljoen euro verlangen voor de aanvaller. Behalve Ajax, Feyenoord en Fulham hebben ook RB Leipzig, AS Roma, AS Monaco, Sporting Portugal, Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest, Fenerbahçe en Zenit Sint-Petersburg hun oog laten vallen op Romûlo. De spits kwam vorig seizoen tot zeventien doelpunten en tien assists in 33 duels. Het is vooralsnog onduidelijk waar zijn eigen voorkeur ligt.