'Ajax lijkt mis te grijpen bij Bergwijn na update Al-Ittihad'

Steven Bergwijn lijkt te gaan kiezen voor een langer verblijf bij Al-Ittihad. De Saudische club is met de 28-jarige aanvaller in gesprek over een contractverlenging. Ajax, dat geïnteresseerd zou zijn in de oud-speler van onder meer PSV en Tottenham Hotspur, lijkt daardoor mis te grijpen.

Ajax zou geïnformeerd hebben naar de situatie van de buitenspeler, die eerder al een periode in Amsterdam in de Johan Cruijff ArenA speelde. Bronnen melden aan SoccerNews dat de speler nu zou opteren voor een langer verblijf in de zandbak.

Volgens de Saudische bronnen zou Ajax overigens niet de enige club zijn geweest met interesse. Al-Ittihad speelde al snel in op de interesse door Bergwijn een nieuw contract aan te bieden. Inmiddels zijn Bergwijn in de club in verregaande gesprekken, waardoor Ajax verder zal moeten kijken.