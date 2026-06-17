'Ajax lijkt naast Dani Ceballos te grijpen na verrassend nieuws'
Dani Ceballos gaat Real Madrid transfervrij verlaten. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano op basis van berichtgeving van AS en andere Spaanse media. Daarmee lijkt een transfer naar Ajax verder uit beeld te raken.
De 29-jarige middenvelder stond de afgelopen weken nadrukkelijk op het verlanglijstje van Ajax. De Amsterdammers hoopten te profiteren van zijn beperkte perspectief bij Real Madrid, waar hij buiten de plannen van trainer José Mourinho is gevallen.
Een overstap naar Amsterdam lijkt echter steeds minder waarschijnlijk. Volgens de berichtgeving geeft Ceballos de voorkeur aan een terugkeer naar Real Betis, de club waar hij werd opgeleid en doorbrak in het profvoetbal.
Aanvankelijk leek een transfer naar Betis financieel lastig haalbaar. De Spaanse club beschikte niet over voldoende middelen om Ceballos over te nemen van Real Madrid. Door de contractontbinding in Madrid is die situatie echter veranderd en ligt de weg naar Andalusië plotseling open.
Sinds vorige maand werd Ajax regelmatig genoemd als mogelijke bestemming voor de Spaanse middenvelder. De interesse vanuit Amsterdam was serieus, maar de persoonlijke voorkeur van Ceballos lijkt uiteindelijk de doorslag te geven.
Hoewel er geen nieuwe ontwikkelingen rond Ajax worden gemeld, lijkt de poging van de club voorlopig tevergeefs. Betis hoopte eerder nog ruimte te creëren door Giovanni Lo Celso te verkopen, maar dankzij het transfervrije vertrek van Ceballos is die noodzaak minder groot geworden.
Voor Ceballos zou een terugkeer naar Betis een hereniging betekenen met de club waar zijn carrière begon. Na zijn doorbraak in Sevilla vertrok hij naar Real Madrid, waar hij uiteindelijk 215 officiële wedstrijden speelde. Daarin was hij goed voor zeven doelpunten en zestien assists. Tussendoor kwam hij ook twee seizoenen op huurbasis uit voor Arsenal.
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