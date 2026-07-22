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'Ajax lijkt naast komst Ounahi te grijpen na concrete interesse'

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Azzedine Ounahi
Azzedine Ounahi Foto: © BSR Agency

Ajax lijkt steeds minder kans te maken op de komst van Azzedine Ounahi. Volgens Voetbal International-watcher Lentin Goodijk wordt een transfer van de Marokkaanse middenvelder naar Amsterdam steeds lastiger door concrete belangstelling uit Saudi-Arabië.

De naam van Ounahi wordt al weken in verband gebracht met Ajax. De 26-jarige middenvelder werkte vorig seizoen naar tevredenheid samen met trainer Míchel en zou openstaan voor een hereniging in Amsterdam. Daardoor leek een overstap lange tijd een realistisch scenario.

Volgens Goodijk dreigt die transfer echter af te ketsen. Meerdere clubs uit Saudi-Arabië hebben zich gemeld voor Ounahi, waardoor Ajax financieel nauwelijks kan concurreren. In het Midden-Oosten kan de Marokkaans international een aanzienlijk hoger salaris verdienen dan in Amsterdam. Daardoor lijkt de kans groot dat Ajax naast Ounahi grijpt en op zoek moet naar een alternatief voor het middenveld.

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