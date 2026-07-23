Ruben van Bommel denkt dat de Eredivisie komend seizoen spannender wordt dan vorig jaar. De aanvaller van PSV ziet dat de concurrentie zich flink heeft versterkt, maar benadrukt dat de landskampioen vooral naar zichzelf kijkt.

"Ik denk dat de competitie spannender wordt dan verleden jaar. Ajax lijkt nu alles op alles te zetten om PSV te achterhalen en ook bij Feyenoord zijn veel wisselingen, maar wij kijken naar onszelf", zo vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad.

Voor Van Bommel is het bovendien een opluchting dat hij na zijn zware knieblessure weer over voetbal kan praten in plaats van over zijn revalidatie. "En het is heerlijk dat ik daar weer over kan praten. Bijna aan alles meedoen in trainingen en nu zelfs in wedstrijden geeft een heerlijk gevoel. Ik ben op de weg terug en veel is nog zoals het was."

De aanvaller beseft wel dat hij nog niet op zijn oude niveau zit en wil de komende weken stap voor stap meer minuten maken. "Ik hoop de komende weken steeds meer te spelen. Zo simpel is het. En daar ga ik keihard mijn best voor doen. Maar op dit moment ben ik nog steeds aan het terugkeren."