Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Ajax lijkt nu alles op alles te zetten om PSV te achterhalen"

Gijs Kila
bron: Eindhovens Dagblad
Ruben van Bommel
Ruben van Bommel Foto: © Pro Shots

Ruben van Bommel denkt dat de Eredivisie komend seizoen spannender wordt dan vorig jaar. De aanvaller van PSV ziet dat de concurrentie zich flink heeft versterkt, maar benadrukt dat de landskampioen vooral naar zichzelf kijkt.

"Ik denk dat de competitie spannender wordt dan verleden jaar. Ajax lijkt nu alles op alles te zetten om PSV te achterhalen en ook bij Feyenoord zijn veel wisselingen, maar wij kijken naar onszelf", zo vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad.

Voor Van Bommel is het bovendien een opluchting dat hij na zijn zware knieblessure weer over voetbal kan praten in plaats van over zijn revalidatie. "En het is heerlijk dat ik daar weer over kan praten. Bijna aan alles meedoen in trainingen en nu zelfs in wedstrijden geeft een heerlijk gevoel. Ik ben op de weg terug en veel is nog zoals het was."

De aanvaller beseft wel dat hij nog niet op zijn oude niveau zit en wil de komende weken stap voor stap meer minuten maken. "Ik hoop de komende weken steeds meer te spelen. Zo simpel is het. En daar ga ik keihard mijn best voor doen. Maar op dit moment ben ik nog steeds aan het terugkeren."

Zet in op Ajax in Europa!

Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Hedwiges Maduro

Maduro over Europese wedstrijd Ajax: "Toen was-ie al heel goed"

0
Miroslav Tanjga

Trainer Vojvodina: "Ze hebben zo'n 30 miljoen euro uitgegeven"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Eredivisie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Maduro over Europese wedstrijd Ajax: "Toen was-ie al heel goed"

Trainer Vojvodina: "Ze hebben zo'n 30 miljoen euro uitgegeven"

Driessen tipt Ajax: "Dan worden spelers drie keer zoveel waard"

"Ajax lijkt nu alles op alles te zetten om PSV te achterhalen"

Gluscevic juicht voor Vojvodina: "Toen had Ajax het ook al lastig"

Hélène Hendriks doet oproep aan voetbalwereld: "Ophouden!"

'Ajax kan Van Axel Dongen slijten aan club uit de Eredivisie'

Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws