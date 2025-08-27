AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax lijkt streep te zetten door hereniging met Daley Blind'

Amber
bron: Voetbal International
Daley Blind tijdens een duel van de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena
Daley Blind tijdens een duel van de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Een rentree van Daley Blind bij Ajax lijkt er deze zomer niet meer in te zitten voor Ajax. Met de naderende komst van James McConnell, die wordt gehuurd van Liverpool, lijkt het niet langer aannemelijk dat Blind terugkeert bij Ajax, zo meldt Voetbal International.

De 35-jarige verdediger van Girona werd de hele zomer in verband gebracht met een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA. Al in juni kwam naar buiten dat er contact was tussen beide partijen. Toch lijkt het niet tot een deal te komen. "Het lijkt niet langer aannemelijk dat Daley Blind deze zomer nog terugkeert naar Amsterdam", schrijft VI.

Ajax kiest in plaats daarvan opnieuw voor jeugdige versterking. McConnell wordt voor één seizoen gehuurd van Liverpool. "Met het aantrekken van McConnell is mogelijk de laatste speler aangetrokken, als zich geen grote ontwikkelingen meer voordoen", aldus VI.

McConnell ondergaat donderdag of vrijdag de medische keuring in Amsterdam.

