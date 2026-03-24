'Ajax lijkt toptalent van Feyenoord weg te kapen uit Rotterdam'

Arthur
bron: FR12
Adam Dos Santos Sebastiao
Adam Dos Santos Sebastiao

Feyenoord stond lange tijd op het punt om jeugdspeler Adam Dos Santos Sebastiao zijn eerste profcontract aan te bieden, maar de situatie rond het toptalent is nu onzeker. Ajax heeft zich nadrukkelijk gemengd in de strijd om de verdediger, waardoor de onderhandelingspositie volledig openligt, zo meldt fr12.nl.

Onlangs vond er een gesprek plaats in de Johan Cruijff ArenA tussen Dos Santos Sebastiao, zijn management en de Amsterdamse club. Feyenoord wilde het talent uit de eigen opleiding juist snel contracteren om mogelijke buitenlandse interesse voor te zijn. Dit seizoen maakt Adam Dos Santos Sebastiao een sterke ontwikkeling door bij Feyenoord Onder 16, waar hij een vaste waarde is.

Binnen de jeugdopleiding wordt hij gezien als een van de meest veelbelovende spelers van zijn lichting, en ook in het buitenland is zijn naam niet onopgemerkt gebleven. Clubs als Bayern München en RB Leipzig zouden de verdediger volgen en hem graag willen vastleggen, maar Feyenoord had tot voor kort de beste papieren.

Adam Dos Santos Sebastiao maakt al deel uit van de Feyenoord-academy sinds de zomer van 2018 en werd eerder uitgeroepen tot Talent van de Maand binnen de opleiding. Door de recente belangstelling van Ajax en het gesprek in Amsterdam is de toekomst van de jonge verdediger nu echter onzeker.

Bram van Polen in een voetbalstadion

Bram van Polen waarschuwt: "En ze moeten ook nog tegen Ajax"

Bert Konterman

Bert Konterman ziet uitblinker: "Of hij terug moet naar Ajax?"

Oscar Garcia langs de lijn

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk tegen Feyenoord (1-1)

Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

René Wagelaar

Wagelaar en Verbeek bekritiseren Ajax-trainer: "Heel eng gedrag"

Freek Jansen

Jansen ziet probleem bij Ajax: "Blijft wel een beetje treurig"

Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

