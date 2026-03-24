'Ajax lijkt toptalent van Feyenoord weg te kapen uit Rotterdam'

Feyenoord stond lange tijd op het punt om jeugdspeler Adam Dos Santos Sebastiao zijn eerste profcontract aan te bieden, maar de situatie rond het toptalent is nu onzeker. Ajax heeft zich nadrukkelijk gemengd in de strijd om de verdediger, waardoor de onderhandelingspositie volledig openligt, zo meldt fr12.nl .

Onlangs vond er een gesprek plaats in de Johan Cruijff ArenA tussen Dos Santos Sebastiao, zijn management en de Amsterdamse club. Feyenoord wilde het talent uit de eigen opleiding juist snel contracteren om mogelijke buitenlandse interesse voor te zijn. Dit seizoen maakt Adam Dos Santos Sebastiao een sterke ontwikkeling door bij Feyenoord Onder 16, waar hij een vaste waarde is.

Binnen de jeugdopleiding wordt hij gezien als een van de meest veelbelovende spelers van zijn lichting, en ook in het buitenland is zijn naam niet onopgemerkt gebleven. Clubs als Bayern München en RB Leipzig zouden de verdediger volgen en hem graag willen vastleggen, maar Feyenoord had tot voor kort de beste papieren.

Adam Dos Santos Sebastiao maakt al deel uit van de Feyenoord-academy sinds de zomer van 2018 en werd eerder uitgeroepen tot Talent van de Maand binnen de opleiding. Door de recente belangstelling van Ajax en het gesprek in Amsterdam is de toekomst van de jonge verdediger nu echter onzeker.