Ajax lijkt uitgeschakeld in CL: "Om nog enig kans te maken..."

Na vier speelronden in het vernieuwde Champions League-toernooi staat PSV op de achttiende plek in de tussenstand en is daarmee virtueel door naar de volgende fase. De eerste 24 ploegen plaatsen zich, waarvan zestien via een zogeheten tussenronde. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad lijkt dat voor PSV het maximaal haalbare, gezien het zware programma dat nog wacht.

"De nummer 24 heeft dit seizoen na acht duels vermoedelijk minder punten nodig dan vorig seizoen", stelt Elfrink. "Toen vloog Dinamo Zagreb met elf punten uit het toernooi, iets waar de statistici redelijk versteld van stonden. Negen of tien punten leek op voorhand namelijk genoeg om door te gaan."

Door het grote aantal gelijke spelen dit seizoen lijkt zelfs acht of negen punten genoeg om te overwinteren in het miljardenbal. PSV, dat momenteel profiteert van een gunstig doelsaldo, staat echter nog vier loodzware duels te wachten: tegen Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München.

Toch ziet Elfrink kansen voor de ploeg van Peter Bosz: "In het toernooi blijken verrassingen telkens weer mogelijk en daar kan PSV zich wellicht aan vasthouden."

Voor Ajax zijn de vooruitzichten somberder. De Amsterdammers verloren woensdag met 0-3 van Galatasaray en blijven puntloos onderaan met een doelsaldo van -13. "Ajax moet in de laatste vier duels dus zeker acht punten en een sterk verbeterd doelsaldo af zien te dwingen om nog enig kans te maken op een vervolg", analyseert Elfrink.