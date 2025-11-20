Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax 'links en rechts ingehaald': "De club doet er minder toe"

Max
bron: Het Parool
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Afgelopen maandag zat er geen enkele speler van Ajax in de selectie van het Nederlands elftal. Alleen Wout Weghorst was deze interlandperiode opgeroepen, maar ontbrak vanwege een blessure.

Ajax-watcher Jop van Kempen trekt in Het Parool een pijnlijke conclusie aan de hand van de selectie van Oranje. "Het zegt iets over de veranderingen in het nationale en internationale voetbal. Maar het zegt ook iets over Ajax zelf", zo klink het. "Het opleidingsinstituut van weleer is links en rechts ingehaald. En datzelfde geldt voor het eerste elftal. De club doet er veel minder toe dan vroeger."

Het is momenteel niet rustig bij Ajax en dat is niet voor het eerst. "Voor de zoveelste keer gaat de club het eigen bestuursmodel tegen het licht houden, zei rvc-lid Dirk Anbeek vrijdag op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Misschien kan hij de rapporten even naslaan die in 2000 (Leo van Wijk), 2008 (Uri Coronel) of 2015 (Tscheu La Ling) al zijn verschenen", aldus een cynisch Van Kempen. "Dat bespaart wellicht wat tijd."

