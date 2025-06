Ajax loopt clubs WK op haar na mis: "Verdiensten zijn absurd hoog"

Dit weekend begon in de Verenigde Staten de eerste editie van het vernieuwde WK voor clubs. Het had niet veel gescheeld of Ajax had mee mogen doen aan het miljoenentoernooi.

Namens Europa doen de 4 Champions League-winnaars tussen 2020/21 en 2023/24 en 8 andere teams op basis van ranking over dezelfde periode mee, maar daar zitten geen Nederlandse teams tussen. "Ajax is wat dat betreft de Nederlandse club die het er in die periode het beste vanaf bracht, maar de Amsterdammers kwamen ten opzichte van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg slechts één (!) coëfficiëntiepunt tekort om zich te plaatsen voor het WK", zo weet de Telegraaf.

Het had niks gescheeld of de Amsterdammers hadden mogen deelnemen aan het lucratieve toernooi met 1 miljard dollar aan prijzengeld. "Dit verschil komt overeen met één gelijkspel in de Champions League. Zo blijkt het ontbreken van Ajax in de Champions League in het seizoen 2023/2024 enorme financiële gevolgen te hebben, want de verdiensten op het komende WK voor clubs zijn absurd hoog."