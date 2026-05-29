2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Ajax loopt miljoenen mis door Feyenoord: "Nieuwe financiële strop"

Ajax-spelers balen na een tegentreffer Foto: © BSR Agency

Ajax loopt komende seizoen de nodige miljoenen mis door de slechte prestatie in de Eredivisie. De Amsterdammers zakken een plek op de tv-geldenranglijst en dat doet financieel pijn.

"Elke verschuiving in de top is anderhalf miljoen waard", schetst Tom Knipping in Voetbal International. "Ook in dit klassement is PSV ongenaakbaar. In 2024, na het eerste van de drie opeenvolgende kampioenschappen, nam PSV de koppositie over van Ajax, ook omdat de Amsterdammers slechts vijfde werden. Nu Ajax die zwakke prestatie heeft herhaald, is het gevolg een nieuwe financiële strop."

"Om de tweede plaats te behouden had de ploeg in de Eredivisie maar één plek lager mogen eindigen dan Feyenoord", vervolgt Knipping. "Bij twee posities lager hadden Ajax en Feyenoord gelijk gestaan en hadden ze de buit die is gekoppeld aan plek twee en drie gedeeld. Zelfs dat lukte niet. Oscar García stuurde zijn dolende elftal naar de play-offs en dus verspeelde Ajax binnen twee jaar drie miljoen tv-geld doordat op het veld de ondergrens lijkt weggevallen."

Ajax krijgt komend seizoen 11,7 miljoen euro aan tv-gelden, maar dat bedrag was dus anderhalf miljoen euro hoger geweest als de Amsterdammers Feyenoord onder zich hadden weten te houden. Nummer vier AZ is nog wel ver weg voor Ajax.

TV-klassement Eredivisie
1. PSV 14,7 miljoen euro
2. Feyenoord 13,2 miljoen euro
3. Ajax 11,7 miljoen euro
4. AZ 10,2 miljoen euro
5. FC Utrecht 9,4 miljoen 
6. FC Twente 8,1 miljoen euro
7. SC Heerenveen 6,9 miljoen euro
8. NEC 5,7 miljoen euro
9. Sparta Rotterdam 4,8 miljoen euro
10. FC Groningen 4,4 miljoen euro
11. Go Ahead Eagles 4,1 miljoen euro
12. Fortuna Sittard 3,8 miljoen euro
13. PEC Zwolle 3,6 miljoen euro
14. Willem II 3,5 miljoen euro
15. Excelsior 3,4 miljoen euro
16. SC Cambuur 3,3 miljoen euro
17. ADO Den Haag 3,3 miljoen euro
18. Telstar 3,2 miljoen euro

Ajax loopt miljoenen mis door Feyenoord: "Nieuwe financiële strop"

