Ajax loopt miljoenen mis door Feyenoord: "Nieuwe financiële strop"
Ajax loopt komende seizoen de nodige miljoenen mis door de slechte prestatie in de Eredivisie. De Amsterdammers zakken een plek op de tv-geldenranglijst en dat doet financieel pijn.
"Elke verschuiving in de top is anderhalf miljoen waard", schetst Tom Knipping in Voetbal International. "Ook in dit klassement is PSV ongenaakbaar. In 2024, na het eerste van de drie opeenvolgende kampioenschappen, nam PSV de koppositie over van Ajax, ook omdat de Amsterdammers slechts vijfde werden. Nu Ajax die zwakke prestatie heeft herhaald, is het gevolg een nieuwe financiële strop."
"Om de tweede plaats te behouden had de ploeg in de Eredivisie maar één plek lager mogen eindigen dan Feyenoord", vervolgt Knipping. "Bij twee posities lager hadden Ajax en Feyenoord gelijk gestaan en hadden ze de buit die is gekoppeld aan plek twee en drie gedeeld. Zelfs dat lukte niet. Oscar García stuurde zijn dolende elftal naar de play-offs en dus verspeelde Ajax binnen twee jaar drie miljoen tv-geld doordat op het veld de ondergrens lijkt weggevallen."
Ajax krijgt komend seizoen 11,7 miljoen euro aan tv-gelden, maar dat bedrag was dus anderhalf miljoen euro hoger geweest als de Amsterdammers Feyenoord onder zich hadden weten te houden. Nummer vier AZ is nog wel ver weg voor Ajax.
TV-klassement Eredivisie
1. PSV 14,7 miljoen euro
2. Feyenoord 13,2 miljoen euro
3. Ajax 11,7 miljoen euro
4. AZ 10,2 miljoen euro
5. FC Utrecht 9,4 miljoen
6. FC Twente 8,1 miljoen euro
7. SC Heerenveen 6,9 miljoen euro
8. NEC 5,7 miljoen euro
9. Sparta Rotterdam 4,8 miljoen euro
10. FC Groningen 4,4 miljoen euro
11. Go Ahead Eagles 4,1 miljoen euro
12. Fortuna Sittard 3,8 miljoen euro
13. PEC Zwolle 3,6 miljoen euro
14. Willem II 3,5 miljoen euro
15. Excelsior 3,4 miljoen euro
16. SC Cambuur 3,3 miljoen euro
17. ADO Den Haag 3,3 miljoen euro
18. Telstar 3,2 miljoen euro
'Ajax wil snel nieuwe trainer': "Hij wordt in Amsterdam verwacht"
Ajax loopt miljoenen mis door Feyenoord: "Nieuwe financiële strop"
Maduro waarschuwt Ajax: "Anders krijg je kapitaalvernietiging"
Chris Woerts pakt oud-Ajacied enorm hard aan: "Hij is knettergek"
Uitslag VVCS Veldencompetitie bekend: twee clubs beter dan Ajax
OM eist gigantisch miljoenenbedrag van oud-Ajacied Quincy Promes
Rafael van der Vaart vergelijkt Ajacied: "Daar komt meer bij kijken"
Curacao ambitieus: "Een amateurclub kan ook van Ajax winnen"
Woerts onthult: "Hij gaat de nieuwe trainer worden van Ajax"
Derksen haalt uit: "Dat neem ik Wesley Sneijder heel erg kwalijk"
'Cambuur meldt zich weer bij Ajax en wil 19-jarige spits kopen'
Bruggink: "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel"
Nick Viergever (36) gratis op te halen: "Ik wil graag door..."
Aaron Bouwman zelfkritisch: "Ik besefte: dit is iets té riskant"
Mika Godts ziet eigen transferwaarde naar recordhoogte stijgen
Kale met transferadvies: "Daar loopt de nummer 6 die Ajax zoekt"
'Óscar García in beeld als hoofdtrainer bij Belgische grootmacht'
'Ajax toont interesse in Zwitserse spits, flinke concurrentie'
Jordi Cruijff krijgt twee transfertips: "Leiderstype zoals Aké"
Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"
Michiel Kramer: "Dat hij nu voor Ajax speelt vind ik vervelend"
Farioli geniet: "Zoiets is in de historie van Ajax zelden gebeurd"
'Ajax bekeek rechtsbuiten in Valencia': "Volgen hem nauwlettend"
Yesilgöz: "Iedere Ajacied die daarin zit, is mooi meegenomen"
Koeman verdedigt Wout Weghorst: "Er is niemand anders die dat kan"
Mogelijke tegenstanders van Ajax in voorronde Conference League
De Mol verlengt bij Ajax: "Moet mijn zoontje mee leren omgaan"
Johan Derksen hekelt Ajax-speler: "Je schaamt je kapot voor hem"
Promovendus presenteert Ajax-talent (18): "We zijn erg blij"
De Telegraaf komt met ander Míchel-nieuws: "Niks meer niks minder"