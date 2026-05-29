Ajax loopt miljoenen mis door Feyenoord: "Nieuwe financiële strop"

"Elke verschuiving in de top is anderhalf miljoen waard", schetst Tom Knipping in Voetbal International. "Ook in dit klassement is PSV ongenaakbaar. In 2024, na het eerste van de drie opeenvolgende kampioenschappen, nam PSV de koppositie over van Ajax, ook omdat de Amsterdammers slechts vijfde werden. Nu Ajax die zwakke prestatie heeft herhaald, is het gevolg een nieuwe financiële strop."

"Om de tweede plaats te behouden had de ploeg in de Eredivisie maar één plek lager mogen eindigen dan Feyenoord", vervolgt Knipping. "Bij twee posities lager hadden Ajax en Feyenoord gelijk gestaan en hadden ze de buit die is gekoppeld aan plek twee en drie gedeeld. Zelfs dat lukte niet. Oscar García stuurde zijn dolende elftal naar de play-offs en dus verspeelde Ajax binnen twee jaar drie miljoen tv-geld doordat op het veld de ondergrens lijkt weggevallen."