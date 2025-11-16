Fozcast
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
'Ajax loopt miljoenen mis; Sunderland op zoek naar nieuwe spits'

Rik Engelbertink
bron: FootballTransfers
Brian Brobbey scoort tegen Arsenal
Brian Brobbey scoort tegen Arsenal Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt niet heel veel extra's te gaan verdienen aan de transfer van Brian Brobbey. De Amsterdammers verkochten de spits voor een bedrag van rond de 20 miljoen euro dat tot 25 miljoen euro kan oplopen via bonussen.

Het lijkt er echter niet op dat dat bedrag bereikt gaan worden. Sunderland is niet tevreden over de huidige invulling van de spitspositie en kijkt rond op de transfermarkt. Naar verluidt, zo meldt FootballTransfers, is Santiago Giménez een kandidaat/

Het is niet duidelijk wat Brobbey moet hebben bereikt om zijn transferbedrag op te laten lopen, maar doelpunten en een bepaald aantal gespeelde wedstrijden zijn veelal onderdeel van de clausule.

