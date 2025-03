Ajax loopt PSV en Feyenoord er uit: "Het verschil: 19 punten"

"De schier onverslaanbare formatie van Peter Bosz wordt geteisterd door blessures, maar wordt er in de Eredivisie de laatste maanden ook simpelweg uitgelopen door counterende tegenstanders. Bij Feyenoord is al langer hetzelfde aan de hand", schrijft Lentin Goodijk op de website van VI. "In Amsterdam gebeurt dus precies het tegenovergestelde. Het veldspel is lang niet altijd sprankelend, maar juist op basis van fitheid en frisheid maakt Ajax dit seizoen veelvuldig het verschil. Tekenend was de winnende treffer van Kenneth Taylor in De Klassieker van begin februari", blikt hij terug.

"Feyenoord had een dag extra rust gehad, terwijl Taylor negentig minuten tegen Galatasaray in de benen had. Toch sprintte hij in de 93ste minuut de spelers van Feyenoord eruit om de beslissende 2-1 te maken", vervolgt Goodijk. "Ook de thuiswedstrijd tegen PSV in november was exemplarisch. Het was de ploeg van Farioli die in het laatste half uur de tegenstander omver blies. In alle drie de confrontaties met Feyenoord en PSV dit seizoen liepen de spelers van Ajax in totaal meer kilometers dan de tegenstander. Dat deed Ajax sowieso in driekwart van de wedstrijden van dit seizoen", constateert hij.

"Die progressie wordt het best zichtbaar als we kijken naar de resultaten in de Eredivisie na een Europees duel. Vorig seizoen was dat dé grote achilleshiel: van de elf competitieduels die Ajax speelde na een Europees programma, won het er welgeteld één", weet Goodijk. "Dit seizoen is die balans volledig omgedraaid. Onder Farioli speelde Ajax ook elf maal een Eredivisie-wedstrijd na een Europa League-duel, maar werd er juist slechts één keer verloren. Dat was op bezoek bij NAC Breda, na de penaltythriller tegen Panathinaikos. Het verschil: negentien punten", besluit de verslaggever.