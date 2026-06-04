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'Ajax loopt tegen groot probleem aan bij toptransfer Ter Stegen'

Sara
bron: Mundo Deportivo
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

Eerder werd al bekend dat Ajax zich deze zomer wil versterken met Marc-André ter Stegen. De Amsterdammers lopen echter tegen één groot probleem aan. Het salaris van de doelman van FC Barcelona is bijzonder hoog.

Míchel en Ter Stegen onderhouden een goede band, meldt Mundo Deportivo, maar het salaris van de Duitser vormt een probleem: "We zullen zien of Míchel hem kan overtuigen, al vormt het salaris van de Duitser het grootste struikelblok voor een eventuele transfer", luidt de krant. 

Het eveneens Spaanse SPORT meldde eerder ook al dat trainer Míchel de doelman dolgraag naar Amsterdam ziet komen. Ter Stegen heeft een contract bij FC Barcelona tot 2028, maar staat open voor een vertrek bij de Spaanse topclub.

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